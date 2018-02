Consumidores mais confiantes no país mas menos optimistas quanto à sua situação pessoal

Também o indicador de clima económico ficou estável em Fevereiro, face a Janeiro. Este já é, aliás, o segundo mês consecutivo em que este indicador não mexe. O INE nota que "os indicadores de confiança diminuíram na indústria transformadora, no comércio e nos serviços," tendo aumentado apenas na construção e obras públicas.



No caso da indústria e do comércio, os indicadores de confiança já caem pelo segundo mês consecutivo. Nos serviços, a queda registou-se apenas em Fevereiro, tendo Janeiro sido ainda um mês de melhoria. E na construção e obras públicas é o segundo mês de melhoria da confiança, depois de três meses de quebra.



Sentimento económico corrige na Zona Euro e na UE



Também na Zona Euro e no conjunto da União Europeia o sentimento económico corrigiu ligeiramente em Fevereiro, apesar de se manter em níveis historicamente elevados, mostram os dados publicados esta terça-feira pelos serviços da Comissão Europeia.



Na Zona Euro, a correcção resultou de reduções generalizadas a todos os sectores, excepto os serviços. A queda foi mais marcada entre os consumidores, mas mais reduzida na indústria, retalho e construção. Já nos serviços a confiança melhorou.



De entre as maiores economias do euro, a confiança melhorou significativamente em Itália e mais marginalmente na Holanda. Em França e na Alemanha o sentimento piorou marcadamente e degradou-se ligeiramente em Espanha.



(Notícia actualizada com informação sobre a Zona Euro e a União Europeia)

Os consumidores estão mais confiantes quando olham para o país, mas com mais dúvidas sobre a sua situação pessoal. Em Fevereiro, a confiança dos consumidores estabilizou, depois de ter registado uma correcção em Janeiro. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo o INE, o indicador de confiança dos consumidores manteve-se inalterado (a média móvel do saldo de respostas extremas ficou em 1,3) depois de ter corrigido em Janeiro. A explicar esta evolução está um "contributo positivo das perspectivas relativas à evolução da poupança e da situação económica do país", contrabalançado por uma evolução negativa das "expectativas em relação à evolução do desemprego e da situação financeira do agregado familiar", lê-se no boletim.A confiança dos consumidores continua em níveis elevados, tendo em conta a série histórica. Em Julho de 2017 atingiu o valor máximo (2,5), depois de em Dezembro de 2012 ter registado o mínimo desde que há registos, de -53,3. Contudo, é já visível uma tendência de correcção desde o Verão do ano passado.