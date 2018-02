Crescimento económico do Reino Unido revisto em baixa

O crescimento da economia britânica no último trimestre do ano passado foi inferior ao estimado, revelou o instituto de estatísticas do país.

Este número ficou aquém do esperado, com as previsões a apontarem para 0,5%, realça a Bloomberg.

O PIB de 2017 foi também revisto em baixa de 1,8% para 1,7%, o que corresponde ao pior desempenho da economia desde 2012.

A contribuir para estas revisões esteve principalmente uma travagem no consumo das famílias. Os gastos dos consumidores cresceram, em 2017, 1,8%, o que também representa o ritmo de crescimento mais baixo dos últimos cinco anos.



