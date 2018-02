Economia europeia a caminho do melhor trimestre em oito anos  

O índice de gestores de compras PMI para a Zona Euro recuou em Fevereiro para 57,5 pontos, contra 58,8 em Janeiro, anunciou a IHS Markit que, ainda assim, aponta para um ritmo de expansão forte na Zona Euro.

De acordo com a IHS Markit, a actual leitura deste índice, que mede a actividade do sector dos serviços e indústria, aponta para um crescimento do PIB de 0,9% no primeiro trimestre na Zona Euro, o que a confirmar-se representa o ritmo de expansão mais forte em oito anos.