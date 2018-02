A economia portuguesa cresceu 2,7% em 2017, confirmou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) . Este foi o maior crescimento desde 2000 e contou com a ajuda determinante do investimento. A procura externa líquida, ou seja, o efeito das exportações deduzidas das importações, teve um comportamento ligeiramente negativo.No ano passado, o contributo da procura doméstica aumentou muito face a 2016, tendo atingido os 2,9 pontos percentuais "devido à aceleração do investimento", explica o INE. O motor doméstico conseguiu assim compensar o contributo negativo para o crescimento da procura externa líquida. É que as vendas ao exterior subtraídas das compras acabaram por tirar 0,2 pontos percentuais ao crescimento do PIB.Tanto as exportações como as importações cresceram 7,9%, mas a base de crescimento das compras ao estrangeiro é maior, pelo que não basta crescerem ao mesmo ritmo para evitar o desequilíbrio do saldo. Aliás, o resultado foi precisamente uma redução ligeira no excedente externo de bens e serviços, dos anteriores 1,1% do PIB, para 1%. Em 2016, o contributo da procura externa líquida para o crescimento tinha sido nulo.Comparando com 2016, o crescimento do investimento deu um salto assinalável. Se em 2016 tinha aumentado 0,8%, no ano passado a subida foi de 8,4%. Olhando apenas para a FBCF (a Formação Bruta de Capital Fixo), o aumento foi ainda mais expressivo: 9,1%.Mas em que é que a economia portuguesa investiu mais? A maior diferença foi o crescimento do investimento em construção, máquinas e equipamentos, explica o INE. A FBCF em construção foi mesmo "a componente que mais contribuiu", lê-se no boletim, que dá conta de uma verdadeira inversão no sector: depois de ter caído 0,3% em 2016, a FBCF em construção aumentou 9,2% em 2017.Também o investimento em máquinas e equipamentos "acelerou significativamente" no ano passado, adianta ainda o organismo de estatísticas: saltou de um crescimento de 4,3% em 2016, para um ritmo de 13%. Por fim, o investimento em equipamento de transporte acelerou para 14,1% (dos anteriores 8,4%) e os produtos de propriedade intelectual passaram a uma subida de 0,3%, depois de uma quebra de 0,7%.É preciso recuar a 2008 para encontrar um número mais elevado de trabalhadores com emprego remunerado. Os dados do INE mostram um aumento de 3,3% do emprego total em 2017, e de 3,4% caso se considere apenas o emprego com remuneração. Em termos absolutos havia no ano passado mais de quatro milhões de trabalhadores com remuneração e cerca de 4,8 milhões no total.Estes dados vão ao encontro das melhorias do mercado de trabalho evidenciadas pela redução da taxa de desemprego. Ainda esta quarta-feira o INE revelou que a taxa de desemprego baixou em Janeiro da fasquia dos 8%, tendo recuado para 7,9%, o nível mais baixo desde 2004.Vale a pena olhar apenas para o comportamento da economia no último trimestre do ano passado, para compreender o ritmo que a actividade leva para o início deste ano.Face ao terceiro trimestre de 2017, o PIB acelerou ligeiramente (cresceu 0,7%, em vez de 0,6%). Estes dados estão corrigidos de sazonalidade, indica o INE, pelo mostram uma boa sustentação do crescimento que não pode ser atribuído apenas a efeitos de calendário ou da época do ano.No quarto trimestre a economia cresceu quase só à conta da procura externa líquida (o contributo foi de 0,6 pontos percentuais), já que naqueles três meses as exportações aceleraram mais (de 0,5% para 4,3%) do que as importações (de 1,2% para 2,9%). Já o contributo da procura interna para o PIB manteve-se positivo, mas bem menor: 0,1 pontos percentuais. Aqui o investimento desiludiu, com uma quebra de 0,4%, e o crescimento do consumo privado abrandou para 0,3%.(Notícia actualizada pela última vez às 12:30)