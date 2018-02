A taxa de inflação na Zona Euro desceu para 1,2%, em Fevereiro, segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat. Em Janeiro, a taxa de inflação foi de 1,3%.Fevereiro representa assim o terceiro mês consecutivo de abrandamento da taxa de inflação na Zona Euro, uma evolução que confirma as dificuldades do Banco Central Europeu de alcançar um crescimento sustentado dos preços na região da moeda única.O banco central tem defendido que os preços no consumidor não estão a registar subidas sustentadas e que a inflação está dependente dos estímulos do BCE , justificando desta forma a manutenção das medidas do banco central por mais tempo.