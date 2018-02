ISEG diz que economia pode repetir este ano o crescimento de 2017

Nas previsões de Fevereiro a Comissão Europeia antecipou um crescimento de 2,2% para Portugal, muito abaixo dos 2,7% que se deverão ter verificado no ano passado. Esta projecção coloca também Portugal a divergir da Zona Euro, que deverá crescer 2,3%, nos cálculos de Bruxelas.



A economia portuguesa poderá voltar a crescer este ano a um ritmo próximo do verificado em 2017. A projecção é dos economistas do ISEG, que não encontram indicadores que apontem para um abrandamento pronunciado do ritmo de actividade económica e antecipam antes um crescimento do PIB entre os 2,4% e os 2,8%."Sendo muito escassa a informação qualitativa e quantitativa actualmente disponível para o corrente ano, tornar-se-ia abusivo ver tendências onde elas não podem ser detectadas", lê-se na síntese económica de conjuntura de Fevereiro do ISEG, publicada esta terça-feira.Os economistas argumentam que "o enquadramento externo da economia portuguesa não parece desfavorável", notam que os dados têm vindo a melhorar e que as previsões também. Por isso, discordam das expectativas de Bruxelas: "As mais recentes previsões da Comissão Europeia continuam a manter que o crescimento da área Euro em 2018 será inferior (ainda que de forma ligeira) ao crescimento registado em 2017, e em particular em Portugal, facto para o qual não se encontram razões suficientes nos indicadores e previsões actuais."