Montepio antecipa desemprego abaixo de 8% este ano

O Departamento de Estudos do Montepio melhorou as estimativas para o desemprego em 2017 e 2018 e manteve as projecções para o crescimento do PIB no final do ano passado.

O Montepio está mais optimista em relação à evolução da taxa de desemprego em Portugal, antecipando agora que deverá baixar a barreira dos 8% este ano.





Num relatório divulgado esta segunda-feira, 15 de Janeiro, o Departamento de Estudos do Montepio revê em baixa as estimativas para o desemprego em 2018 de 8,2% para 7,9%, uma projecção mais positiva do que a do próprio Governo (8,6%) e do Fundo Monetário Internacional (8,4%). O Banco de Portugal, contudo, espera uma redução ligeiramente superior para 7,8%.