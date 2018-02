Taxa de inflação desliza para 0,6% em Fevereiro

A taxa de inflação em Portugal desceu de 1% para 0,6% em Fevereiro, revelou esta quarta-feira, 28 de Fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Este é o terceiro mês consecutivo de abrandamento da inflação em Portugal, com a variação de preços no consumidor a ser a mair baixa desde Novembro de 2016.O INE publica assim a estimativa rápida da inflação, à semelhança do que acontece com o Eurostat. Os dados finais deverão ser conhecidos no dia 12 de Março.