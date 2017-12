12 pontos positivos de 2017 segundo o JPMorgan

12 meses em terreno positivo Embora o ano ainda não tenha terminado, o mercado de acções norte-americano registou 12 meses consecutivos de retorno total positivo mês a mês. De acordo com dados da Bloomberg e do professor Robert Shiller da Universidade de Yale, a última vez que assistimos a 12 meses consecutivos de retornos de acções positivos num único ano civil foi em 1958.

A evolução da massa salarial non-farm (ou seja, excluindo sector primário, auto-emprego, emprego familiar, forças armadas e serviços de informações) entre Janeiro e Novembro de 2017 mostra ter havido criação de postos de trabalho todos os meses. O mês mais fraco foi Setembro, na sequência do furacão Maria, mas mesmo assim, o crescimento do emprego registado manteve-se em terreno positivo. O mercado de trabalho dos EUA continua de boa saúde, e prevê-se que esta tendência se mantenha em 2018.

10 regiões em crescimento Existem vários métodos de classificação por região, um dos quais divide o mundo em 10 regiões económicas: África, Ásia, América do Norte, América do Sul, América Central, União Europeia, Europa de Leste e outros países europeus não pertencentes à UE, Médio Oriente, Caraíbas e Oceânia. Em 2017, todas estas regiões experimentaram um crescimento económico positivo, tendo a Ásia apresentando o crescimento mais forte (4,9%) e a América do Sul o mais fraco (0,5%), com base nas estimativas do FMI para 2017.

9 aumentos das taxas dos bancos centrais A política monetária a nível mundial continua particularmente branda, mas neste momento tende para o aumento global das taxas, ou retirada do estímulo de emergência. Importa realçar que se trata de um longo processo, mas em 2017 nove dos principais bancos centrais subiram as taxas de juro: EUA, Canadá, México, Argentina, Reino Unido, República Checa, China, Turquia e Coreia do Sul. No próximo ano, é provável que outros lhes sigam o exemplo, na esteira de uma política restritiva gradual.

8 reduções de défices Uma das principais características da inversão do caminho que estava a ser seguido pelos mercados emergentes foi a redução dos défices de conta corrente de alguns países mais frágeis. No seu World Economic Outlook de outubro de 2017, o FMI indicou que espera melhorias nos saldos das contas correntes do Brasil, Colômbia, México, Peru, Cazaquistão, África do Sul, Ucrânia e Indonésia. Estamos com sobreponderação de acções dos mercados emergentes nas nossas carteiras de activos múltiplos e acreditamos que tanto a desvalorização do dólar como a melhoria dos dados macroeconómicos a nível interno serão os principais pilares dos retornos dos mercados emergentes em 2018.

Na China teve recentemente lugar o seu 19º Congresso Nacional do Povo, no decorrer do qual Xi Jinping foi novamente eleito presidente chinês, com mais um mandato de cinco anos. O Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista chinês, constituído por sete membros, prometeu a prossecução da reforma económica e um crescimento mais justo e igualitário por parte da China. Prevemos que a China venha a ultrapassar os EUA como a maior economia do mundo no final dos anos 2020, mas a liberalização harmoniosa dos mercados financeiros continua a ser um grande desafio para este país.

6 conflitos civis De acordo com o Conselho de Relações Externas, existem conflitos civis em curso na Líbia, Sudão do Sul, Iémen, Afeganistão, Síria e Iraque, os quais, mesmo que possam não suscitar o mesmo tipo de “preocupações geopolíticas” que a Coreia do Norte, tendem a coincidir com o fracasso económico que pode marcar cada um destes países e a região por um período prolongado.

5 acções FAANG Os gigantes tecnológicos dos EUA (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) foram responsáveis por uma subida do Nasdaq até 29% em 2017, até ao momento, e o retorno dos FAANG cifrou-se em mais de 50%, em termos médios. Na nossa opinião, não se trata de uma mera recorrência da bolha dot-com verificada no final da década de 1990. Ao contrário dessa experiência — durante a qual os analistas imaginaram novas formas de valorizar empresas que não passavam de ideias — as empresas que lideram actualmente o sector são reais e apresentam fluxos de caixa tangíveis. Estamos em crer que a inovação tecnológica é um tema estrutural que poderá acrescentar 1% -1,5% ao crescimento potencial do PIB mundial nos próximos 10-15 anos.

4 taxas abaixo de zero As taxas de juro oficiais dos bancos centrais da Suíça, Dinamarca, Suécia e Japão são actualmente negativas, situando-se em -0 .75%, -0.65%, -0.50% e -0.10%, respectivamente. A Zona Euro tem uma taxa de depósito negativa, mas a taxa de refinanciamento principal é de 0%. Já que o alegado “limiar zero” foi quebrado, esperamos que os estrategas políticos voltem a recorrer a taxas negativas no futuro. No entanto, estas constituem uma “ferramenta de emergência”, devido aos problemas que criam à banca, como o Banco Central Europeu (BCE) constatou com sua taxa de juro de -0,4% sobre o excesso de reservas.

3 tendências francesas Em Maio deste ano, Emmanuel Macron foi eleito para a presidência francesa com muito aparato. A sua eleição foi vista com bons olhos um pouco por todo o mundo, em parte por causa da estrondosa derrota que infligiu à Frente Nacional de Marine Le Pen, um partido populista de extrema-direita, mas também pelas suas promessas de impulsionar a economia francesa. De acordo com a BBC, no momento da eleição, Macron tinha três objectivos gerais de política económica: reformar a Zona Euro, implementando um orçamento comum e criando o cargo de Ministro das Finanças da Zona Euro; ajudar as empresas com isenções fiscais até 40 mil milhões de euros, a fim de estimular o investimento; e reduzir a taxa de desemprego, que se cifra em cerca de 10%, enfrentando os sindicatos.

2 posturas favoráveis à continuidade das taxas na Reserva Federal Em Novembro, Jay Powell foi eleito presidente da Reserva Federal, sucedendo a Janet Yellen no cargo. Powell é visto como um candidato de continuidade, e esperamos que se mostre relutante em subir as taxas de juro, tal como Yellen nos habituara. Após a sua nomeação, o impacto da subida das taxas nas cotações dos mercados aumentou ligeiramente, mas esta tendência deveu-se sobretudo à melhoria dos indicadores, e não a receios de uma atitude política mais favorável ao aumento das taxas. Na nossa opinião, os antecedentes de Powell a nível dos mercados financeiros levam-nos a prever que privilegiará a estabilidade financeira durante os primeiros dias da sua presidência e que os aumentos das taxas não deverão ser de grande monta.