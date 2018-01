O Governo não cumpriu com o que tinha prometido em matéria de integração de precários, afirma Arménio Carlos na Conversa Capital, uma entrevista conjunta do Negócios e Antena 1.





"O Governo foi chamado à atenção que não estava a cumprir com a sua missão e persistiu. E agora temos um problema em que há uma grande concentração de candidaturas nomeadamente nas áreas do ensino e da saúde, são 5.000 ou 6.000, em cada lado, e agora aquilo está tão atrasado que já se põe em causa que em Maio o processo esteja concluído para as pessoas se possam candidatar. E este é um problema", afirma o secretário-geral da CGTP.





Arménio Carlos admite que, nestas circunstâncias, existam trabalhadores que podem ver defraudadas as sua expectativas de integração. "Pode acontecer e isso é gravíssimo, porque isso mancha a imagem do Governo e em segundo lugar acaba por deixar um rasto que leva os trabalhadores a desacreditar, nomeadamente em quem prometeu e depois não cumpriu".