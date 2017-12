As notícias mais lidas em 2017

Miguel Baltazar

1. Virgolino Faneca lança o alerta: há uma epidemia grave na Comporta

Virgolino Faneca detectou a existência na Comporta de uma epidemia que provoca graves perturbações nos humanos. E pede ajuda ao doutor George, o único capaz de pôr cobro a esta calamidade.



2. No cofre português do Carregado há 176 toneladas de ouro e muitas paletes de notas

No dia em que se estreou a nova nota de 50, o Banco de Portugal entreabriu as portas do Complexo do Carregado, o edifício de alta segurança onde se fazem notas e se guarda parte do ouro do país.

3. Onde estavam há 20 anos estas personalidades?

Em 2017 são presença frequente na comunicação social. Muitos já tinham notoriedade há 20 anos e foram-na mantendo até aos dia de hoje, embora ocupando lugares diferentes. Outros eram ilustres desconhecidos. Fomos saber o que estavam a fazer em 1997, ano em que o Negócios nasceu na internet.

4. O que fazer quando alguém lhe exige uma fotocópia do seu cartão de cidadão?

Já é proibido por lei e vai passar a ser punido com uma coima que pode ir até aos 750 euros. No entanto, pedir uma fotocópia do documento de identificação é uma rotina em inúmeros serviços públicos e privados. O que fazer nestes casos? Dar ou recusar?

5. Hugo O'Neill: "Esta bolha é pior do que 2008. E pode rebentar hoje"

O Negócios foi ouvir a história da pessoa que há mais tempo exerce a profissão de consultor de investimento em Portugal. A experiência de Hugo O’Neill leva-o a afirmar com certeza que o colapso dos mercados está para breve. O "trader" contou as suas vitórias e falhanços e ainda teve tempo para deixar umas dicas de investimento.

6. As profissões vão acabar! Invista num mapa de competências

Hoje deveremos educar e formar jovens e pessoas não para exercer uma profissão, mas sim para as dotar de um mapa de competências transversais.

7. Davam a mãe para serem filhos do CR7

As "barregãs" que viam o filho reconhecido pelo rei, eram recompensadas "pelo uso do seu corpo" (a expressão é mesmo esta), e os infantes criados na corte, educados com todos os privilégios que o divino sangue paterno ditava. Soa familiar?

8. Forbes: Três portugueses entre os mais ricos do mundo

A lista Forbes dos mais ricos do mundo continua a contar com três portugueses. Este ano, a presença de Portugal na lista aumentou, com um nome de um estrangeiro que vive em território nacional.

9. Um guia para a época de dividendos

Já arrancou a época de pagamento de dividendos. O Negócios preparou um guia para estar informado sobre o assunto. Calcule a remuneração da sua carteira, conheça as datas de pagamento e as melhores tácticas para caçar dividendos.

10. As mensagens que 13 empresas do PSI-20 estão a passar aos investidores

O CaixaBank BPI juntou empresas com potenciais investidores para as cotadas apresentarem as suas perspectivas de negócio. Conheça as mensagens que 13 cotadas nacionais transmitiram aos investidores.