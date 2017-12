Associação de Vítimas de Pedrógão Grande realça presença "constante" de Marcelo no território

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Nádia Piazza, realçou esta segunda-feira a presença "constante" do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no território afectado pelo incêndio de Junho.