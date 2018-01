Câmara de Lisboa nega ter qualquer dívida à Fundação O Século

"Em 2012, a Câmara Municipal de Lisboa fez um acordo com a Fundação O Século em que rescindiu os protocolos anteriores entre as duas entidades, por mútuo acordo, com contrapartida do pagamento de um milhão de euros por parte da CML e mais a cedência de um direito de superfície de um terreno para exploração de uma bomba de gasolina na Praça José Queirós. A petrolífera BP pagou oito milhões de euros à cabeça à Fundação O Século, para a exploração do posto de abastecimento, e esta recebe ainda uma renda anual daquela empresa" lê-se no esclarecimento da CML enviado esta quinta-feira aos jornalistas.

A Polícia Judiciária esteve hoje nas instalações da Fundação O Século a realizar buscas, por suspeitas de crimes económico-financeiros cometidos por alguns elementos, disse à Lusa fonte policial.