Como é que a economia vai crescer em 2018?

Existe maior optimismo em torno das perspectivas de crescimento da economia portuguesa. As instituições internacionais e nacionais vêem Portugal em 2018 a crescer quase o dobro face àquilo que estimavam há um ano. No entanto, esse ritmo não evitará um arrefecimento face a 2017. Um abrandamento justificado com um crescimento mais lento das exportações e do investimento.



O Banco de Portugal e a OCDE esperam que o PIB avance 2,3% em 2018, o FMI, 2,2% e os economistas da Bloomberg, 2%. As previsões são diferentes, mas todos antecipam um crescimento mais baixo face aos 2,6% previstos para este ano.



Se nos concentrarmos apenas nas contas do BdP é possível concluir que esse abrandamento é transversal a todas as rubricas, mas deverá sentir-se com mais força em duas delas: investimento e exportações. No caso do primeiro, os técnicos do banco esperam que, depois de um salto de 8,3%, o crescimento seja de 6,1% em 2018. Já o segundo deverá passar de um crescimento de 7,7% para 6,5%, com o turismo a continuar a destacar-se.



Em ambos os casos trata-se de valores sólidos, ainda que menos robustos do que em 2017. Além disso, o banco central identifica uma espécie de troca de papéis entre os dois indicadores: depois de as exportações terem sido decisivas para o arranque inicial da retoma, em 2017 o investimento terá um crescimento maior, tal como em 2019 e 2020.



"A componente mais dinâmica da procura global deverá ser [o investimento], reflectindo em particular a evolução do investimento empresarial", refere o BdP, no último boletim económico. "A expansão projectada para a economia portuguesa tem subjacente uma recomposição da procura global orientada para um crescimento mais sustentável, assente no dinamismo das exportações e do investimento e num enquadramento internacional favorável."



De onde virá então o crescimento? Segundo o BdP, será repartido de igual forma entre procura interna e externa. Ambos darão um contributo de 1,2 pontos percentuais para a variação do PIB.



No que diz respeito ao emprego, os próximos anos também trarão uma inversão. Em vez de crescer mais rápido do que a economia, o emprego vai abrandar e, a partir de 2018, avançar mais lentamente do que o PIB.



Os riscos não parecem estar inclinados para o vermelho. Pelo menos na opinião de Ricardo Paes Mamede. "Há poucos riscos na frente interna e na relação com as instituições europeias; a acontecerem surpresas nestas frentes só deverão ser surpresas boas", sublinha o economista do ISCTE. Uma inversão da política monetária poderia ter um impacto relevante, mas não parece provável. "Assim, o maior risco é mesmo o de uma nova grande crise financeira internacional; é um evento cujo ‘timing’ é sempre difícil de prever, mas não é de todo de excluir que aconteça antes do fim da década.

Assinatura Digital. Negócios Primeiro Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Análise, informação independente e rigorosa.

Para saber o que se passa em Portugal e no mundo,

nas empresas, nos mercados e na economia. Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui.

Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui. Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt

Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt Acesso ilimitado via apps iPad, iPhone, Android e Windows Saiba mais