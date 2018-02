Desemprego em França cai para o nível mais baixo desde 2009

A taxa de desemprego em França baixou a barreira dos 9% pela primeira vez desde 2009, uma evolução que deverá impulsionar os esforços de reforma do presidente Emmanuel Macron.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 15 de Fevereiro, pelo gabinete nacional de estatística, o desemprego caiu para 8,9% no quarto trimestre do ano passado, o que compara com os 9,6% registados nos três meses anteriores. Nos últimos anos, o desemprego na segunda maior economia do euro tem-se mantido na casa dos 10%.

Entre Outubro e Dezembro, o número de pessoas sem trabalho diminuiu em 205 mil para um total de 2,5 milhões.

A queda registada no quarto trimestre foi a mais acentuada desde a crise financeira de 2008, e acontece depois de o presidente francês ter implementado uma reforma abrangente do mercado de trabalho no final de Setembro.

Nas últimas semanas, porém, o governo francês tem estado sob crescente pressão, depois de várias empresas, incluindo o Carrefour, terem anunciado cortes de empregos, aproveitando a maior flexibilidade para despedir e contratar.

Mas a economia também está a criar emprego ao ritmo mais acelerado desde 2007, e as pesquisas de opinião mostram que a confiança dos empresários está em máximos de vários anos desde a eleição de Macron.