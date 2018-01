Finanças contrariam PCP sobre progressões

A regra que o previa expressamente foi eliminada da lei do orçamento do Estado, por proposta do PCP, mas de acordo com o Ministério das Finanças aplica-se na mesma: todos os funcionários que tenham tido uma valorização remuneratória durante o período de congelamento das progressões (2011 a 2017), independentemente da razão para esse aumento, deverão agora progredir mais lentamente, na medida em que só serão contados os pontos da avaliação de desempenho desde a última valorização.





Esta explicação, que contraria a que tinha sido dada pelo PCP, foi solicitada pelo Negócios ao Ministério das Finanças na sequência da elaboração de um documento oficial que aborda o assunto. "Os pontos são contados a partir da última alteração de posicionamento remuneratório do trabalhador, nos termos n.ºs 2 e 7 do artigo 156.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), independentemente da razão da alteração (procedimento concursal; consolidação da mobilidade; transição de carreira)", lê-se nas explicações publicadas no site da DGAEP.





"Abrange todos os trabalhadores que tenham tido valorização remuneratória independentemente do respectivo fundamento." Ministério das Finanças, Fonte oficial

Os referidos artigos da lei explicam, por exemplo, que há lugar a progressão quando o trabalhador "tenha acumulado 10 pontos nas avaliações do desempenho referido às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontra". "É uma decorrência lógica da lei", justificou em resposta ao Negócios fonte oficial do Ministério das Finanças, esta semana. "Traduz um regime jurídico vigente, que não constitui novidade".





A regra chegou a constar expressamente de uma versão inicial da proposta de lei do orçamento do Estado mas, por iniciativa do PCP, esta norma acabou por cair, com os votos favoráveis do PS. No início de Dezembro, na semana seguinte às votações, o líder parlamentar do PCP expressou uma interpretação contrária à que é agora reiterada pelas Finanças.





Questionado sobre o impacto da eliminação da norma João Oliveira afirmou na altura que a alteração beneficiaria "todos os trabalhadores que tendo tido uma revalorização remuneratória ficariam com os pontos contados a zero", referindo exemplos de carreiras onde isso aconteceria, tal como o Negócios noticiou na altura. Ao Público, tinha já dado alguns exemplos. Nessa altura as Finanças não se quiseram pronunciar.





O Negócios colocou uma questão sobre a interpretação assumida pelas Finanças a João Oliveira, assim que o documento foi divulgado, a 18 de Dezembro, convidando o PCP a comentar. Ontem, fonte oficial do PCP remeteu esclarecimentos para depois.





Decisão afecta várias carreiras

Questionada pelo Negócios, fonte oficial do Ministério das Finanças não referiu que carreiras são afectadas. "Esta regra é aplicável a trabalhadores e não a carreiras", disse. "Abrange todos os trabalhadores que tenham tido valorização remuneratória independentemente do respectivo fundamento".





Contudo, já em Agosto o Governo tinha respondido que nos últimos anos foram solicitadas promoções por alguns militares das forças armadas, GNR, guardas prisionais, médicos ou diplomatas. É também público que parte dos médicos e dos enfermeiros tiveram acertos salariais entre 2011 e 2017. Além disso, foram criadas novas carreiras nas Finanças e no INE que implicaram mudanças salariais.





Temem-se atrasos nas progressões Os novos salários, já com 25% da progressão incluída, deveriam começar a ser pagos este mês mas temem-se atrasos nas progressões. É que os serviços têm de indicar aos funcionários quantos pontos é que cada um tem, mas não há prazo para isso. "A lei não fixa um prazo determinado, devendo, contudo, os serviços proceder com a celeridade devida, nos termos do Código do Procedimento Administrativo", lê-se nas respostas publicadas pela DGAP. "De qualquer modo, as alterações a que haja lugar sempre produzirão efeitos à data determinada pela lei", dando origem ao pagamento de retroactivos. Num dos exemplos mencionado no documento elaborado pelas Finanças (como hipótese) admite-se que a comunicação chegue a 15 de Março. O Público já tinha alertado para esta situação e José Abraão, da Fesap, diz conhecer situações de ausência de comunicação de pontos, mas não revela em que serviços.