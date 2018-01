Governo activa Linha Nacional de Emergência Social na sequência de explosão em Tondela

A explosão de uma caldeira de aquecimento num centro recreativo em Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, distrito de Viseu, provocou hoje seis mortos e dezenas de feridos, de acordo com a GNR.

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, considerou como "muito crítica" a situação decorrente de uma explosão de uma caldeira numa associação recreativa naquele município.

O incêndio que deflagrou numa associação em Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, causou pelo menos seis mortos, disse à agência Lusa fonte do comando nacional da GNR.

O incêndio ocorreu durante um jantar numa associação recreativa naquela localidade, causando ainda pelo menos 50 feridos, entre graves e feridos, disse à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) Paulo Santos.

Pelas 22:15 estavam no local 148 operacionais apoiados por 57 viaturas, de acordo com informações na página da ANPC. O alerta foi dado às 20:51 e pelas 21:50 o fogo foi dado como extinto.

"Há muitas vítimas a serem atendidas, algumas já transportadas para os hospitais. São várias dezenas de feridos. Felizmente, os meios foram accionados rapidamente, mas isto é quase uma situação de catástrofe", sublinhou o autarca.

De acordo com José António Jesus, a explosão ocorreu numa associação recreativa, que tem umas instalações com dois pisos. "Há muitos feridos com queimaduras e outros com problemas decorrentes do fumo", concluiu.