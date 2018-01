Governo calcula em 400 milhões poupança com juros da dívida

Reuni-me em #Davos com a diretora do FMI @Lagarde. Falámos sobre a boa trajetória de #Portugal a nível de investimento e crescimento económico, bem como dos pagamentos antecipados de dívida, permitindo poupar em juros €400 milhões. #wef18 pic.twitter.com/OuFyIaPMMq — António Costa (@antoniocostapm) 24 de janeiro de 2018

Na segunda-feira, em Bruxelas, o secretário de Estado das Finanças anunciou que Portugal efectuará o pagamento antecipado de 800 milhões de euros ao FMI, concluindo assim o reembolso da tranche mais cara do empréstimo desta instituição.



Ricardo Mourinho Félix explicou naquele dia que "este pagamento conclui a autorização pedida e permite pagar a totalidade da tranche mais cara do empréstimo ao FMI", acrescentando que fica ainda por pagar um total de 4,5 mil milhões de euros ao FMI com uma taxa de juro a rondar 1%.

Na sua conta de Twitter, António Costa publicou uma foto de um encontro que teve hoje à margem do Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça, com a líder do Fundo. "Falámos sobre a boa trajectória de Portugal a nível de investimento e crescimento económico, bem como dos pagamentos antecipados de dívida, permitindo poupar em juros 400 milhões de euros", escreveu o chefe do Executivo.No final deste encontro, o ministro das Finanças disse, citado pela Lusa, que "a boa notícia de hoje é que Portugal paga a última parte do empréstimo que contraiu junto do FMI, o que tem logo um primeiro efeito". "Um efeito directo com poupança de juros a suportar pela dívida, o que aumenta imediatamente os níveis da sua sustentabilidade. Temos ainda uma dívida elevada, mas já com uma trajectória de redução, que foi muito forte em 2017, e que será igualmente em 2018 e nos anos seguintes", prometeu.Mário Centeno disse ainda que, neste quadro, as poupanças em juros directas "são muito significativas"."Se calcularmos as poupanças desde Junho de 2017, estamos perante poupanças directas - isto, com cálculos bastantes conservadores - na ordem dos 400 milhões de euros para o conjunto dos empréstimos", quantificou.E acrescentou: "Temos ainda de juntar a este número o impacto nas taxas de financiamento. A última, em Janeiro, é um espelho muito claro disso mesmo, demonstrando que o acesso aos mercados se encontra agora muito mais facilitado", apontou o titular da pasta das Finanças, também citado pela Lusa.O Governo português tem valorizado a conclusão deste pagamento antecipado ao FMI. De acordo com fonte oficial do Executivo português, citada pela Lusa, o encontro de hoje com a responsável do FMI "apresenta o significado político-económico de coincidir com o pagamento da última tranche que Portugal suportará com juros elevados" pelo empréstimo contraído junto do FMI em 2011.Em 2011, no âmbito dos empréstimos da troika a Portugal, que implicaram um programa de ajustamento, o FMI entrou com 26,3 mil milhões de euros.