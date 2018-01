Incêndio em Vila Nova da Rainha faz vítimas mortais e dezenas de feridos

o culpado

Há 7 horas

Cá para mim a culpa é do governo e do estado. Não cuidam como devem da segurança das pessoas. Não proíbem o gás, as botijas e os jogos clandestinos que devem ser supervisionados e autorizados pela impoluta Sta Casa, já que os bombeiros são cúmplices da sueca. A protecção civil anda a dormir.