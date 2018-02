Inflação em Espanha baixa para 0,6 % em Janeiro

A evolução anual do Índice de Preços no Consumidor (IPC) espanhol foi de 0,6 % em Janeiro, uma diminuição de cinco décimas em relação a Dezembro, explicada pela redução do preço da electricidade e à pequena baixa dos preços de alguns alimentos.

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol divulgou hoje os dados da evolução do IPC que mostram uma taxa de inflação positiva nos últimos 17 meses. Os preços relacionados com a habitação registaram uma descida anual de 2,0 % (que contrasta com o aumento de 1,0 % um mês antes), devido à diminuição da electricidade (que subiu no ano passado).



Os alimentos e bebidas alcoólicas subiram 1,3 % em relação a um ano antes, os transportes 1,8 % e as telecomunicações 0,9 %. O IPC mede o custo médio de um 'cabaz' de bens e serviços representativo do consumo final das famílias.



A 31 de Janeiro, o gabinete português de estatística revelou que a taxa de inflação terá recuado de 1,5% em Dezembro, para 1,1%, em Janeiro – de acordo com a estimativa rápida do INE.



"Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 1,1% em Janeiro de 2018", informou o INE. Também o indicador de inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da alimentação e energia, se terá fixado em 1%, valor inferior ao do último mês do ano passado (1,2%).