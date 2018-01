João Galamba diz que “dificilmente” haverá aumentos na Função Pública no próximo ano

A sua opinião

mais votado Anónimo Há 28 minutos As reformas pararam e estão inclusivamente a ser revertidas. Quer o FMI quer a UE estão a fazer um estratégico forcing para chamar este gajedo das esquerdas lusas à razão e reeducá-los pedagógica e gradualmente num trabalho de grande proximidade sem cair no erro de os perder de vista. Daí a nomeação do mago ilusionista para porta-voz do Eurogrupo e estes elogios de circunstância. Em boa hora, como medida de último recurso, chamaram a brigada de negociação com sequestradores terroristas. Deixem-na fazer o seu trabalho. Parece que começa a resultar. Mas há ainda um longo caminho até à detenção dos elementos perigosos e a salvação das vítimas em perigo.

Anónimo Há 13 minutos Viva o PS. A economia portuguesa está "de vento em poupa" e nem assim cumprem com aquilo que prometeram aos eleitores... algo aqui não bate certo entre discurso e acção.

Anónimo Há 24 minutos A ruína e atraso de Portugal, face aos seus congéneres europeus mais desenvolvidos e ricos, tem como base o facto de se ter criado em Portugal um sistema que, gradualmente, gerou duas seguranças sociais públicas. Uma oficial e outra oficiosa. A oficiosa é parte integrante não de um Estado de Bem-Estar Social legítimo mas antes de um Estado de Bem-Estar Salarial iníquo e insustentável para sindicalizados, em especial do sector público, que auferem uma onerosa e injustificável prestação social sob a forma de remuneração em clara situação de sobreemprego vitalício ou sobrepagamento em crescendo, mesmo quando o preço de mercado para as tarefas que realizam não pára de descer nos mercados mundiais ou a procura, em variadíssimos casos, pura e simplesmente desapareceu se é que alguma vez existiu. Os 4000 despedimentos na banca lusa em 2017, tirados a ferros de forma tardia, cara e incompleta, foram apenas a ponta de um vergonhoso icebergue que as esquerdas teimam em querer esconder.

Anónimo Há 25 minutos Os salários ou o custo do trabalho em Portugal são mais reduzidos do que noutras economias mais ricas e desenvolvidas do que a portuguesa, mas o que se passa é que aí as empresas gozam de economias de escala que as empresas portuguesas só atingiriam se se internacionalizassem. E o que é facto é que muito raramente isso acontece porque sindicatos e esquerda não deixam que se reúnam as condições para que tal aconteça. Por outro lado, e não menos importante, há que salientar que o sector empresarial dessas economias mais ricas e desenvolvidas tem uma muito maior alocação de capital com grande incorporação de tecnologia de ponta, económica e eficiente, que poupa enormemente em factor trabalho. Uma coisa é ter 200 assalariados a ganhar 1000 outra é ter 50 a ganhar 2000 para produzir o dobro do que se consegue produzir empregando os primeiros. Agora, sem fazer nada disto e sem obedecer a estas regras económicas, também se pode decretar salário de 2000 para os 200. Enquanto der.

