Maior fundo de pensões da UE deixa de investir em armas nucleares e tabaco

Que o exemplo vingue em Portugal

Há 8 horas

Talvez a forma hoje mais prática e eficaz de alinhar a evolução do sistema capitalista com os superiores interesses da Sociedade, seja de repercutir nas politicas de investimento das Gestoras de Ativos critérios consubstanciando o que os Cidadãos consideram os valores éticos que fazem seus.

Haverá quem possa obtemperar que assim se reduz o campo de oportunidades de investimento, com consequências negativas nos resultados.

Duvidamos que assim seja, com base em exemplos que conhecemos.

Mas, mesmo que por hipótese pudesse ser o caso, outros valores Humanos “mais altos se levantam”, para além da procura legítima de rendibilidades.

Na História dos Homens, a defesa de Grandes Causas levou amiúde a excessos, com custos que muitas vezes ultrapassaram os benefícios.

Não haverá neste caso tal temor, e confia-se que não serão razões de inércia, de interesses ou rotinas instaladas, que inviabilizem a oportunidade de, atuando pela negativa, servir altos valores pela positiva.