A Infraestruturas de Portugal celebrou o segundo contrato mais elevado (51,9 milhões mais IVA) no ano passado. Em causa está a empreitada de modernização da linha da Beira, no troço Covilhã-Guarda, e cujo concurso público foi ganho pela Ramalho Rosa Cobetar.

A Câmara de Matosinhos assinou, após concurso público, um contrato de 30,9 milhões (mais IVA) com a empresa Ecorede - Engenharia e Serviços tendo em vista a recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e de limpeza urbana na zona poente do concelho nos próximos 10 anos.

A autarquia de Matosinhos surge com outro contrato (24,6 milhões mais IVA) assinado também com a Ecorede. Em causa está a recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana na zona Nascente do concelho durante um período de dez anos.

A EMEL - Empresa Pública Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa vai gastar 23 milhões de euros (mais IVA) na compra do Sistema de Bicicletas Públicas Partilhadas na capital. O contrato celebrado com a empresa Órbita, após concurso público, tem a duração de nove anos.

Restauro do Mercado do Bolhão

A Câmara do Porto é responsável pelo único ajuste directo entre os dez maiores contratos. Em causa está o "restauro e modernização" do Mercado do Bolhão no prazo de dois anos. A empreitada, de 22,3 milhões, foi ganha pelas empresas Al berto Couto Alves e Lúcio da Silva Azevedo & Filhos.