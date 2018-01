Os temas que vão marcar os primeiros meses de Centeno no Eurogrupo

O Eurogrupo será condicionado tanto por áreas em que tem pouco ou nada a dizer, como as eleições em Itália, como por áreas em que a sua palavra é decisiva, como é o caso das recomendações de políticas e a reforma do euro.



FEVEREIRO/MARÇO

Substituição de Constâncio no BCE

Provavelmente já em Fevereiro, mas no máximo até 13 de Março o Ecofin/Eurogrupo deverá propor ao Conselho um nome para substituir Vítor Constâncio, de forma a que seja tomada uma decisão a 22 de Março, para entrada em funções em Junho. Inicia assim um período de dois anos em que sairá também o presidente (Draghi), o economista-chefe (Praet) e um dos principais ideólogos (Coeuré). A política monetária do BCE é decisiva para evolução económica da Zona Euro.





04 MARÇO

Eleições legislativas Italianas

Mateo Renzi é provavelmente o líder mais desejado pela Europa e por Mário Centeno para Itália, mas as sondagens não lhe são favoráveis. A coligação de direita liderada por Sílvio Berlusconi vai à frente com vantagem entre 10 a 15 pontos. Renzi é um liberal de esquerda que nos últimos anos procurou fazer reformas em linha com os princípios europeus – embora desafiando por várias vezes as regras orçamentais e bancárias. Berlusconi quer rever muitas dessas reformas.



MARÇO

Acordo Merkel/Macron sobre a zona Euro

Sem um governo na Alemanha, a última cimeira de chefes de Estado da Zona Euro, em Dezembro, não avançou muito. Emmanuel Macron, o presidente francês, que tem defendido uma abordagem mais centralizadora à construção da moeda única, incluindo um orçamento, um ministro e um parlamento da Zona Euro, acabou por convencer Angela Merkel a um encontro a dois, em Março, para tentarem definir um plano de acção comum. Isto se a Alemanha já tiver governo.



22 DE MARÇO

Conselho Europeu

Na cimeira de Dezembro, os líderes da Zona Euro acordaram focar-se em objectivos mais imediatos de reforma da Zona Euro, como a conclusão da união bancária e a criação de um Fundo Monetário Europeu, e em trabalhar para que em Junho consigam um mapa mais detalhado de reforma e, talvez, mais ambicioso. Se a Alemanha já tiver Governo, e Merkel e Macron chegarem a acordo, este Conselho Europeu poderá tomar decisões políticas importantes. É ainda incerto.



MAIO

Coordenação de Políticas da Zona Euro

Em Maio, a Comissão Europeia já terá publicado as avaliações aprofundadas aos países mais desequilibrados da União (que deverão influenciar os Programas de Estabilidade e de Reforma a entregar até Abril), as previsões macroeconómicas de Primavera e as suas recomendações específicas por país. Caberá ao Eurogrupo analisar esta informação e propor uma decisão política a ser adoptada pelo Conselho Europeu (em Junho) quanto às melhores políticas a implementar pelos governos no ano seguinte.



JUNHO DE 2018

Cimeira de reforma da Zona Euro

Para que se dêem passos de reformas relevantes aproveitando o ímpeto dos novos governos em França e Alemanha, e dado o calendário político que inclui eleições europeias em 2019 (que mudarão o Parlamento e a Comissão), é importante que em Junho os governos cheguem a um acordo mais detalhado sobre os passos e objectivos de reforma. Uma questão central é a de saber quão longe se vai na criação de instrumentos que impliquem uma capacidade orçamental comum.



AGOSTO DE 2018

Conclusão do 3º resgate grego

Há uma grande expectativa quanto à capacidade de a Grécia conseguir, finalmente, passar a depender apenas de si para obter financiamento, o que poderá implicar novas medida de alívio da dívida. O terceiro programa de resgate termina em Agosto. Mário Centeno terá um papel central nas negociações entre governos sobre as avaliações à implementação de políticas, a eventuais alívios de dívida, e ao apoio político que será importante dar na saída grega.

