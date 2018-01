Pedrógão Grande: Cruz Vermelha financia construção de casas com 400 mil euros

Já na sexta-feira, o município assinou outro protocolo, agora com o Centro de Apoio Social e Associativo Comendador José Ferreira, sediado no Luxemburgo, entidade que se comprometeu a financiar na totalidade as obras de construção parcial de cinco habitações até ao limite de 20.997,49 euros.



Segundo uma nota de imprensa hoje enviada pela autarquia presidida por Valdemar Alves, aquele valor é "fruto da mobilização dos emigrantes portugueses no Luxemburgo e de algumas empresas de portugueses também sediadas naquele país, através de donativos, e da realização de eventos".



O incêndio que deflagrou em 17 de Junho de 2017 em Pedrógão Grande e alastrou a concelhos vizinhos fez 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves, destruiu meio milhar de casas e quase 50 empresas.



Quarenta e sete das vítimas mortais seguiam naquele dia em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na estrada nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos ou nos acessos a esta via.

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) vai financiar a construção de cinco primeiras habitações destruídas nos incêndios de Junho de 2017, no concelho de Pedrógão Grande, segundo um protocolo firmado com aquele município do distrito de Leiria na segunda-feira.De acordo o sítio na Internet da CVP, esta organização compromete-se a financiar "a construção total de cinco primeiras habitações, no valor total de 389.780,45 euros".À agência Lusa, a CVP adiantou que as habitações localizam-se nas três freguesias do município - Graça, Pedrógão Grande e Vila Facaia -, estando a conclusão prevista para 17 de Junho de 2018, precisamente um ano depois da eclosão dos incêndios.