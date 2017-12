Pela primeira vez, Madrid vai contribuir mais para o PIB do que a Catalunha

No próximo ano, Madrid será responsável por 19,1% do PIB, enquanto a Catalunha verá o seu peso diminuir para 18,9%.

Pela primeira vez na história, Madrid vai superar a Catalunha no próximo ano e tornar-se a comunidade espanhola com maior peso na economia do país vizinho.





Segundo estimativas do BBVA Research e da Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), citadas pelo Expansión, em 2018 Madrid contribuirá para 19,1% do PIB, enquanto a Catalunha verá o seu peso diminuir para 18,9%.