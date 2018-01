PSD: "Governo e maioria parlamentar não estão disponíveis para essa reinvenção"

Numa reacção enviada às reacção, assinada por José Matos Rosa, o secretário-geral do PSD mostra-se concordante com o Presidente da República na necessidade de reinvenção do país, mas acusa Governo e parceiros parlamentares de não estarem disponíveis para isso.Dizendo ser urgente "o apelo do Senhor Presidente da República para a reinvenção do País" para "que os erros de 2017 não se repitam", "infelizmente, sabemos que o Governo e a maioria parlamentar não estão disponíveis para essa reinvenção".

E dá como exemplo dessa indisponibilidade o orçamento para 2018. "Hoje, Portugal podia e devia estar melhor", mas, acrescenta,o ano começa "com a certeza de que a austeridade escondida e disfarçada têm afectado áreas essenciais da nossa vida, como a saúde e a educação", acrescentando o aumento dos preços que os portugueses vão enfrentar. "Sobrecarregar os portugueses com mais impostos é a única estratégia do Governo PS", que, acrescenta Matos Rosa, não dá a conhecer as prioridades nem tem linha de acção e visão de futuro. "O governo socialista não sabe o que quer para Portugal", diz, ainda, este social-democrata assumindo que o partido agora na oposição vai "continuar a confrontar o Governo com as suas escolhas".



O desejo para 2018 é que o Governo "arrepie caminho quanto ao seu eleitoralismo", pedindo que não se façam mais reversões.



E ainda sob o mote da reinvenção, Matos Rosa lembra que o próprio PSD vai fazer esse caminho, com a escolha de um novo líder. "Todos temos de estar disponíveis para nos reinventarmos", e "é esta a forma de estar do PSD na política".