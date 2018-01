Senado põe fim a "shutdown" nos Estados Unidos

Ao terceiro dia de "shutdown", os legisladores norte-americanos delinearam um acordo para a reabertura dos serviços do governo federal, anunciou esta segunda-feira o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer.



"Vamos votar hoje para reabrir os serviços do governo", afirmou o senador, citado pela agência Reuters.



Recorde-se que a Câmara dos Representantes e o Senado dos EUA (ambas as casas do Congresso, de maioria republicana) aprovaram no mês passado um projecto de lei que permitiu que as agências federais dos EUA pudessem continuar a ser financiadas até às 23:59 de 19 de Janeiro, evitando assim um "shutdown" a partir de 23 de Dezembro.



Com efeito, a partir dessa data as agências governamentais norte-americanas já não teriam financiamento disponível, pelo que aquela solução temporária impediu que se instalasse o caos nos serviços públicos.



Desta vez, era preciso que se conseguisse novo acordo até à passada sexta-feira ao fim do dia, mas apenas a Câmara dos Representantes aprovou nova solução de curto prazo. Por isso, desde sábado, 20 de Janeiro, que os serviços públicos estão paralisados.



A travar o acordo esteve um impasse em torno de temas como a imigração e a segurança nas fronteiras. Agora, segundo Schumer, os democratas continuarão a negociar com os republicanos um decreto lei que proteja os jovens imigrantes da deportação.



Os democratas têm insistido em que qualquer legislação de financiamento de curto prazo para manter o governo federal em funcionamento deve incluir a protecção dos jovens imigrantes indocumentados – conhecidos como ‘Dreamers’ (sonhadores).

O chamado programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) protegia da deportação os imigrantes ilegais que tivessem entrado nos EUA ainda crianças, mas Donald Trump interrompeu o funcionamento desse mecanismo e é esse programa que os democratas visam retomar.

Os republicanos, por seu lado, disseram que não iriam negociar o que quer que fosse relativamente à imigração enquanto os democratas não lhes dessem os votos necessários para reabrirem os serviços públicos.





Agora, o senador Schumer veio dizer que chegou a um acordo com o líder republicano do Senado, Mitch McConnel, relativamente ao decreto que viabilizará um novo financiamento de curto prazo do governo federal, desta vez até 8 de Fevereiro, bem como um plano que aborda a questão dos Dreamers.



(notícia actualizada às 18:08)