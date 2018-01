Trump diz que União Europeia trata EUA de forma "injusta" nas relações comerciais

O Presidente norte-americano salientou a dificuldade que os Estados Unidos têm para escoar os seus produtos na União Europeia, enquanto os países europeus conseguem exportar para os Estados Unidos "sem impostos" ou com "muito poucos impostos".

"É uma situação muito injusta. Eu já tive problemas com a União Europeia e isso pode transformar-se em algo muito sério do ponto de vista comercial", disse, na entrevista ao canal de televisão britânico ITV.

Donald Trump tem acusado os países estrangeiros de práticas comerciais desleais, incluindo a China, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

Questionado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Trump garantiu que teria sido "mais firme" do que a primeira-ministra britânica Theresa May nas negociações com Bruxelas. "Não, eu não teria negociado assim. Eu teria dito que a União Europeia não é tão boa como deveria ser. Eu teria tomado uma posição mais firme na retirada", salientou.