Vítor Bento: "A ideia que muitos lucros é uma coisa má é errada e muito perigosa"

O economista critica a instabilidade fiscal em Portugal, traduzida mais uma vez no aumento da derrama em IRC para empresas com lucros acima de 35 milhões de euros. Diz ainda que o Governo não fez reformas, mas também não destruiu o que estava feito.

O governo não fez reformas que se vissem, mas dada as forças políticas que o apoiam já não foi mau que não tenha revertido reformas passadas, nomeadamente na frente laboral. Além disso fez uma gestão orçamental responsável que muito consideravam impossível, defende o economista que guarda a maior crítica para o aumento da derrama do IRC.





Há alguma reforma estrutural que tenha sido feita por este governo com impacto significativo?

Não. Acho que, apesar de tudo, é muito bom não ter destruído reformas que foram feitas, nomeadamente no mercado laboral. A propósito disso também devo dizer-lhe que a reforma mais importante que foi feita nos últimos anos em Portugal foi feita pelo sector privado, pelas empresas: a viragem para o sector externo. Essa viragem é irreversível. É claro que há uma parte que resultou de um deslocamento da procura externa, nomeadamente através do turismo. E há uma parte que é conjuntural, que resulta da moda. Mas Portugal entrou definitivamente no ecrã de um destino turístico interessante, moderno e apetecível para os grupos jovens e para os grupos que representam as transformações sociais. Isso é bom e vai ser permanente. Esta foi uma reforma estrutural fundamental.





Essas empresas que se refere e deram um salto para a exportação estão ser muito penalizadas do ponto de vista fiscal?

Do ponto de vista fiscal, a primeira adversidade para as empresas e para o investimento é a instabilidade fiscal, porque não permite planeamento a médio prazo.





Há instabilidade fiscal em Portugal?

Sim, há. Há uns anos em que se promete baixar o IRC, noutros anos sobe-se o IRC, noutros anos sobe-se o IRC para empresas que têm muitos lucros. Isto é outra idiossincrasia que temos de vencer. A ideia que muitos lucros é uma coisa má tem uma influência política significativa em Portugal. Isso é uma ideia não só errada como muito perigosa, porque muitos lucros dependem da dimensão da empresa e do capital investido. As empresas que dão muitos lucros não têm necessariamente uma grande rentabilidade. Se nós criamos a adversidade a ter lucros muito elevados em termos absolutos, e não formos à taxa de rentabilidade, vamos desincentivar a acumulação de capital. Era importante que as esquerdas políticas percebessem que ao estarem a hostilizar os lucros elevados sem olharem às taxas de rentabilidade estão a hostilizar o emprego e o desenvolvimento e, em última instância, podem vir a hostilizar a prazo o próprio nível de salários.





Esta medida que foi aprovada na derrama do IRC para empresas com lucros acima dos 35 milhões de euros, é má não só pela instabilidade fiscal, mas também é mal desenhada tecnicamente?

E não é só tecnicamente. É politicamente errada.



São razoáveis as queixas de que há rendas de energia e de que o Governo devia fazer mais?

É geralmente reconhecido que existe uma situação de rendas. Acho que a discussão que hoje existe é a sustentabilidade contratual dessas rendas. Esse é um problema que terá de ser resolvido politicamente. Eventualmente poderia e deveria ter sido resolvido antes da privatização. Percebo que teria consequências no encaixe da privatização, mas fazer um encaixe cristalizando rendas é pôr os consumidores a pagar o encaixe da privatização. No findo, é uma forma indirecta de taxação fiscal.



Esperava uma atitude mais enérgica do Governo? Um governo que é apoiado pelo PCP e BE para quem esta tem sido nos últimos anos uma das bandeiras…

Vamos por partes. As empresas que normalmente capturam rendas têm sempre estruturas de ligação ao poder muito alinhadas. Aliás, o alinhamento dos conselhos de administração com o partido do governo que esteve na altura é muito elucidativo da capacidade de captura que essas empresas têm do poder político. Fazem, digamos, o seu papel. Relativamente ao Governo, eu não sei, como não sou jurista, não sei qual é a margem de manobra que tem.