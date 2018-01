Vítor Bento: Florida da UE? "Não é necessariamente mau"

O economista diz que o recente “boom” turístico pode colocar Portugal mais próximo de ser uma região da UE especializada no sector. Mas se assim for, então preferiria ser a Nova Inglaterra, que gera mais valor acrescentado.

A falta de poupança e capital em Portugal é uma ameaça à soberania nacional. O problema é crónico e cultural, defende o economista, que chama a atenção para as consequências: arriscamos transformar-nos numa colónia económica dos países que têm mais capital em Portugal. Defende por isso menos ingenuidade na alienação de activos estratégicos para o país. E quanto ao salário mínimo, diz que tem sentimentos mistos, mas admite que no actual contexto pode ter efeitos positivos.





O que é para si neste momento capital em Portugal?

Para responder com uma palavra: escassez.





Há dois anos, quando esteve aqui, referia já a falta de capital. Porque continua a acontecer?

O problema é estrutural. Temos uma falta de poupança muito grande, e a poupança é o que permite a acumulação de capital. Isso tem consequências. Os países que têm preocupações existenciais e estratégicas preocupam-se, no fundo, com aspectos dessa natureza. A poupança e o capital são uma forma importante de afirmação [no mundo].





A SIBS divulgou recentemente os dados dos levantamentos e pagamentos em Multibanco que revelam que o consumo que tem vindo a aumentar. Esta é tendência vai continuar e é para acompanhar?

É preciso dar-lhe atenção porque no fundo essa explosão de consumo repercute a falta de poupança e de acumulação de capital. A consequência desta falta de cuidado na nossa acumulação de capital é que qualquer dia somos uma economia completamente dependente, com estatuto quase colonial.





Concretize melhor essa ideia…

Se não tivermos capacidade de desenvolver a nossa economia por nós próprios, ela vai ser desenvolvida por outros. Mas vai ser desenvolvida tornando-nos no canal de distribuição dos produtos dos outros, e não numa fonte de criação de riqueza, e sobretudo de riqueza de conteúdo elevado. Teremos sempre capacidade de criar serviços de restauração e de hotelaria, mas não teremos capacidade de ser fontes primárias de criação de produtos sofisticados e de ter uma base de economia industrial com inovação.





O Governo, a propósito da Web Summit, diz que Portugal está a fazer um caminho ao nível das novas tecnologias e um caminho diferenciador. Não concorda?

Concordo. A questão neste momento é que não tem a escala suficiente para ter dimensão económica com significado. E se não houver acumulação de capital essas empresas vão acabar nas mãos estrangeiras, e muito provavelmente o "core" da produção e da criação passará para outro lado.





Porque é que não poupamos?

Isso é cultural e não decorre directamente de políticas. É claro que os governos, este ou outro qualquer, podem e devem criar incentivos à poupança. E é claro que na situação actual, com as taxas de juro muito baixas, estamos perante um incentivo desfavorável [à poupança]. Mas a questão é [essencialmente] cultural. [Após o 1974] as pessoas acabaram provavelmente a depender do Estado para qualquer inconveniência, e habituaram-se a poupar menos e acabaram por utilizar as oportunidades de endividamento para convergir em termos de consumo .



Uma das consequências da falta de poupança é o que chamou de estatuto quase colonial. Isso convoca-nos a uma ideia de necessidade de maior proteccionismo quanto à detenção de capital nacional. É assim?

Não acho que o proteccionismo seja uma solução, porque pode ter consequências adversas em termos do próprio desenvolvimento. Acima de tudo é importante é acabar com uma certa ingenuidade. Vejo os outros países mais empenhados em dar atenção ao que é seu e, de alguma forma, dentro do espaço de manobra possível, em favorecer os seus interesses. Nós aqui em Portugal estamos sempre com uma preocupação excessiva de favorecer os interesses dos outros países.





Quer dar um exemplo?

Dou-lhe um exemplo teórico. Nós sabemos que é melhor para os consumidores uma situação que permita preços mais baixos, independentemente de onde o emprego fica. Mas se nós tivermos soluções em que os consumidores saem beneficiados, mas o emprego é deslocado para fora, isso prejudica a comunidade nacional. Não nos podemos esquecer que a grande massa dos países é composta por gente não deslocalizável. E portanto se as condições existenciais nesse território piorarem, essa massa vai perder seguramente.





Porque é que Portugal não se especializa em ser a Florida da União Europeia, com serviços quase exclusivamente de turismo e imobiliário, que é uma das visões para as economias da periferia. Isso é mau?

Não é necessariamente mau. Eu não tenho receitas sobre se é bom ou mau, pois isso resulta das decisões que os vários agentes vão tomando. O maior contributo que se pode dar é tirar o Estado da equação enquanto empecilho da criação. Hoje, com este "boom" de turismo, provavelmente podemos estar num caminho dessa natureza. Se me pergunta se devemos ser a Florida, contraponho com o modelo da Nova Inglaterra, nos EUA. Um é turismo de massas, o outro é um turismo sofisticado. Provavelmente o turismo da Nova Inglaterra gera muito mais valor que o da Florida.





Para a população que não se deslocaliza faz sentido o aumento do salário mínimo?

Tenho "mixed feelings". De um lado tenho a preocupação com os efeitos negativos sobre o emprego, mas de outro lado reconheço que, por vezes, se não houver medidas de discricionárias, há determinados equilíbrios que não se alteram. E portanto vejo com atenção e curiosidade. Reconheço que pode ter uma componente de incentivo [à mudança na economia em favor de sectores e actividades mais produtivas]. Sobretudo quando o contexto económico é favorável, podem ter um efeito disruptor, até positivo. É preciso depois que o tecido económico se ajuste.





Os salários médios deveriam também crescer mais?

O ponto é que os salários só podem crescer se a produtividade crescer.





