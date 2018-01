Vítor Bento: “Julgo que esta perda para o PCP vai ser irreversível”

O PCP começou a pagar nas autárquicas o preço do seu apoio ao governo. Um custo que foi obrigado a assumir para não perder a força sindical das empresas públicas de transportes, mas que pode marcar o início do seu declínio eleitoral estrutural. Já o Bloco de Esquerda tem menos a perder porque é mais jovem e flexível, defende o economista, que vê o Bloco num próximo governo.





O Bloco de Esquerda e o PCP têm traído a sua essência mais reivindicativa, ou demonstrado responsabilidade perante a exigência da governação e os desafios que são colocados ao Governo que apoiam?

Acho que os dois partidos são diferentes sobre todos os pontos de vista. O Partido Comunista sacrificou aquilo que era a sua marca, que era ser um partido contestatário e estar sempre contra todos os governos. Isso criou-lhe uma franchise e ao apoiar este governo sacrificou essa franchise por razões estratégicas: estava perante a ameaça de perder um dos seus exércitos fundamentais, que era a base sindical das empresas de transportes, com a privatização das concessões que tinha sido feita pelo governo anterior. É claro que começou a pagar o preço de sacrifício da franchise, e as eleições autárquicas mostraram bem esse custo. Julgo que esta perda para o PCP vai ser irreversível. Até por razões demográficas.





E o Bloco de Esquerda?

O Bloco de Esquerda não. O BE representa socialmente um grupo mais inovador, mais jovem. Nós que não votamos no BE podemos ter opiniões de qualitativas sobre isso, mas não pode deixar de se reconhecer que do ponto de vista social é uma base mais dinâmica, mais jovem, e por isso tem uma contestação que é reversível com a idade. Veja o que aconteceu aos Verdes, na Alemanha. O BE tornar-se-á mais moldável com o tempo e tornar-se-á um partido de governo como se tornaram os Verdes e outros partidos desta franja, como o Syriza na Grécia.



Já em 2019?

Sim, já em 2019.



Vê esta legislatura continuar até ao fim e 2018 como um ano de continuidade, é isso?

Não tenho a certeza porque as condições de aprovação do Orçamento de 2019 vão ser complicadas, nomeadamente por causa do PCP. Para o PCP, com esta perda que teve em termos autárquicos, e estando num caminho descendente, vir a aprovar um Orçamento do Estado que responda às exigências de Bruxelas, pode ter um impacto demasiado perdedor na sua franchise para as eleições legislativas que se aproximam. Nesse sentido, o Orçamento de 2019 vai ser de todos o mais difícil para a base política da actual coligação.



O maior partido da oposição vai a votos muito em breve, prefere algum dos candidatos?

Não. Não tenho adesão partidária.





Enquanto economista?

Esta eleição para a liderança do PSD vai ser marcada por um dilema: pode haver um candidato que seja o melhor para ganhar as eleições no partido e um que seja o melhor para ganhar as eleições num contexto eleitoral nacional. O que julgo que é preocupante do ponto de vista da sociedade é que a situação presente mostra uma falta de capacidade de renovação do maior partido da oposição.





Mário Centeno assumirá, dia 13 deste mês, a liderança do Eurogrupo. Isso é importante para Portugal?

Embora todos reconheçamos que não vai ter capacidade para mudar a situação europeia, estas coisas são sempre importantes. Têm sempre um efeito, por um lado, um efeito de reconhecimento. Depois, vai ter duas capacidades de influência que podem ser importantes para Portugal: uma é a capacidade de gestão da agenda do Eurogrupo; a segunda é que abre a oportunidade para que Portugal possa ter uma intervenção mais activa e mais audível no processo de reforma da União e em particular da Zona Euro.





Respostas rápidas Brinquete

É o meu nome de família e tanto quanto consegui identificar situa-se numa região da Raia, no concelho de Borba.



Estremoz

É a minha terra Natal e de que tenho um afecto muito grande apesar de uma distância física.



Deus

É algo que nos questiona sempre, crentes ou não crentes.



Justiça

É aquilo que todos almejamos e que nem sempre é possível.



CTT

É um desafio para a gestão da empresa e para a sociedade e que espero que seja bem resolvido.



Banco de Portugal

É o regulador do sector financeiro que tem coisas boas e menos boas, mas tem uma história longa que no geral é positiva, embora tenha tido aspectos decepcionantes



Marcelo Rebelo de Sousa

É um Presidente que está a mudar a natureza da função e que soube conciliar a população descrente da política com a organização política e isso é importante. É talvez demasiado irrequieto, mas enfim cada um tem o seu feitio e o que interessa é o resultado político que tem sido favorável.



Família

É uma parte importante. É a âncora onde todos assentamos a vida.



Futuro

É construído por nós. O futuro tem uma parte que nós não controlamos, mas tem uma parte muito importante que somos nós que controlamos, sobretudo quanto mais horizonte tiver maior é a nossa capacidade de controlo.



Vítor Bento

Essa parte é mais difícil de identificar. Normalmente vejo-me ao espelho, gosto de me ver. Pode haver algumas vezes que me ponho para o outro lado do espelho o incentivo de que tenho de melhorar, mas estou contente comigo.