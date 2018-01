Docentes do ensino artístico especializado com vinculação pela primeira vez

Os docentes do ensino artístico especializado de música e dança terão um regime de vinculação pela primeira vez "a partir de agora", anunciou hoje o Ministério da Educação, em comunicado.

"Estes docentes terão um regime jurídico próprio e adequado às especificidades deste tipo de ensino e passarão a vincular ao fim de três contratos e duas renovações dos contratos de trabalho (norma travão)", refere a nota, emitida hoje, dia em que terminaram as negociações com as estruturas sindicais representativas dos professores.

O Ministério da Educação sublinhou que "o diploma põe termo a uma situação de discriminação, que se traduzia na inexistência de uma forma de vinculação para os docentes integrados nestes grupos de recrutamento".