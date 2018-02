Escolas nas câmaras: um caminho tão antigo como incerto

Quase metade das câmaras já toma conta dos edifícios e do pessoal não docente das escolas públicas do Pré-escolar e do Ensino Básico. Domínio que nalguns casos já se alargou ao 12.º ano. O que até agora foi opcional poderá tornar-se obrigatório com a nova proposta do Governo.