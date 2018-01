Governo facilita apoio ao emprego nas regiões dos incêndios

O secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão alterou o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego no que diz respeito às taxas de financiamento de investimento nas regiões que sofreram os incêndios em 2017.

O Governo quer facilitar o apoio ao emprego nas regiões nacionais que sofreram com os incêndios que ocorreram em Portugal em 2017. Para isso, o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, alterou o regulamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

Segundo a Portaria n.º 1/2018, publicada esta terça-feira, 2 de Janeiro, foram modificados os limites do incentivo ao investimento, na componente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Até aqui, a taxa base é de 40% para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade, descendo para 30% nos restantes. Com a alteração publicada em Diário da República no arranque deste ano, a taxa base de 40% é aplicável "para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade ou afectados por calamidades naturais, nos termos a definir no aviso de abertura de candidatura".

A decisão do Executivo justifica-se pela "resposta que urge dar aos territórios que foram afectados pelos incêndios que deflagraram no país, tendo em conta a importância da criação de empresas e emprego na revitalização do seu tecido económico".





Este sistema "visa operacionalizar os apoios ao empreendedorismo e à criação de emprego, através dos Programas Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve".