Lei laboral: o discurso mudou. Mudará algo mais?

Vieira da Silva, primeiro, e António Costa, a seguir, justificaram o desentendimento em concertação social com a recusa em travar alterações à lei laboral. Combate à precariedade e dinamização da contratação colectiva estarão entre as prioridades do Governo.

Na última reunião de concertação social houve duas surpresas. A primeira foi o facto de o Executivo ter anunciado que não chegou a acordo com as confederações patronais sobre o aumento do salário mínimo nacional, o que não acontecia há mais de dez anos. A segunda foi a forma como Vieira da Silva reagiu à proposta dos patrões – idêntica à que tinham feito no ano passado – para congelar a legislação laboral.



"O Governo não subscreve um acordo a qualquer preço. A exigência de que fosse congelada a legislação laboral é uma reivindicação excessiva", afirmou o ministro do Trabalho. "Isso é algo que não pode ser pedido a um Governo (...) Naturalmente que estamos sempre disponíveis para tentar compromissos sobre legislação laboral em sede de concertação mas nunca sob uma pressão desta natureza", acrescentou, a 19 de Dezembro.



No dia seguinte, António Costa repetiu a mensagem, no Parlamento. "O compromisso de não rever a legislação do trabalho foi assumido para o ano de 2017. Foi esse o compromisso que assumimos. Foi esse o compromisso que cumprimos", afirmou o primeiro-ministro no último debate quinzenal do ano. "Lamentamos que não tenha havido acordo. As condições que foram colocadas não eram aceitáveis."





Além de exigirem um compromisso quanto à legislação laboral, as confederações patronais pediram a eliminação do PEC e do pagamento especial por conta, além de uma substancial redução dos descontos para o Fundo de Compensação do Trabalho, de forma a apoiarem publicamente a nova subida de 4,1% no salário mínimo, para 580 euros por mês. Um pacote de reivindicações que o Governo considerou "impossíveis de satisfazer".





Precariedade e contratação colectiva

A decisão foi tomada um mês depois de Vieira da Silva ter levado à concertação social um documento em que convidava os parceiros sociais a reflectir sobre eventuais propostas de alteração à legislação laboral.



Num texto com oito perguntas, o Executivo convidou patrões e sindicatos a dizer se concordam com medidas para reduzir o peso das formas precárias ou atípicas de emprego, se isso deverá passar pela alteração das taxas contributivas, se deve ser reduzida a duração máxima dos contratos a termo, se a este nível devem ser feitas concessões sectoriais ou se deve ser alterado o regime legal dos contratos a prazo.



Quando questionado sobre que medidas queria o Governo colocar em cima da mesa, Vieira da Silva foi mais sucinto. As duas áreas fundamentais, disse, são "a promoção da negociação colectiva" e "a redução da excessiva segmentação" no mercado de trabalho.



A Comissão Europeia tem defendido a redução da segmentação do mercado de trabalho, mas por outra via: a da flexibilização dos despedimentos, uma solução que não está nos planos do Governo.