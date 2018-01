As perspectivas de recrutamento em Portugal estão num nível elevado, o que constitui um "claro reflexo" do dinamismo do mercado de trabalho, segundo um estudo da consultora em recrutamento especializado Hays hoje divulgado.

A Hays diz mesmo que 2018 é "o verdadeiro ano da retoma do emprego em Portugal".





De acordo com os resultados do Guia do Mercado Laboral 2018, as perspectivas de recrutamento para 2018 atingem os 81%, constituindo o valor mais alto alguma vez verificado nos inquéritos realizados pela consultora.





Esta percentagem, que constitui um claro reflexo do dinamismo do mercado de trabalho actual, torna-se, no entanto, "algo preocupante quando comparada com a de profissionais que demonstram interesse em mudar de emprego, que desceu este ano para o valor mais baixo de sempre (70%)".