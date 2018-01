Assédio sexual, uma questão cada vez menos privada

No início pode até parecer simpatia. B. começou por fazer questão de sair duas horas mais tarde do emprego só para acompanhar uma colega de trabalho ao metro. Quando ela se mostrou incomodada com a situação, B. passou a segui-la de longe, entrando noutra carruagem para depois se ir sentar a seu lado. Fez cinquenta quilómetros para a visitar em casa, ignorou os avisos das chefias, enviou-lhe cartas com poemas ameaçadores e provocou-lhe uma depressão.



A história é descrita num acórdão do Tribunal da Relação do Porto, perante o qual o agressor alegou que os seus comportamentos se inseriam no direito à reserva da vida privada. Os juízes não lhe deram razão e concluíram que existiu justa causa para o seu despedimento, anulando a decisão contrária de um tribunal de primeira instância.



O acórdão foi assinado em 2009, muito antes do reforço das garantias de vítimas e denunciantes em caso de assédio moral e sexual em contexto de trabalho, paralelas a eventuais consequências criminais. As alterações à lei portuguesa entraram em vigor em Outubro, numa altura em que as denúncias de assédio sexual atribuídas ao produtor norte-americano Harvey Weinstein incentivaram uma série de acusações públicas a actores, jornalistas, músicos e políticos. Vítimas e denunciantes foram, para a revista Time, "a personalidade do ano".



Numa microempresa em Portugal, onde não houve grandes denúncias públicas, a reacção pode ser mais complicada. E a dúvida começa no conceito. A lei laboral define assédio sexual como "o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física", com o objectivo ou o efeito de "perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador".



Quer isto dizer que se um colega faz questão de acompanhar outro ao metro está a cometer assédio? E se um chefe passa a mão pela cabeça de uma trabalhadora, ou lhe diz que está muito bonita, está a cometer assédio? Pode estar e pode não estar, respondem os advogados contactados pelo Negócios: o contexto é muito relevante.



"A caracterização de assédio sexual proibido pela lei laboral numa situação em que a chefia faz uma festinha na cabeça ou diz a alguém que está muito bonito/bonita, terá de ser aferida em função da situação concreta em que tenha lugar", considerando "as relações e as práticas sociais dos intervenientes, a aceitação ou não dos intervenientes relativamente a tal tipo de atitudes e, bem assim, se a conduta em causa visou ou teve por efeito qualquer das consequências que integram o conceito de assédio sexual", respondem Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz, sócios da área de laboral da PLMJ. Em situações de fronteira, "a reiteração poderá ser um factor determinante".



"Temos também de perceber qual o efeito que tem na pessoa que está a ser ‘potencialmente’ assediada", acrescenta Sandra Lima da Silveira, da Cuatrecasas.



Apesar de sublinharem que a apreciação deve ser casuística, os advogados não hesitam em classificar como assédio "convites para encontros indesejados", "contactos físicos não desejados (tocar, mexer, agarrar, apalpar, beijar ou tentar beijar"), "piadas ou comentários sobre o seu aspecto que tenham ofendido" ou "sms, emails ou imagens de carácter sexual ofensivos". As descrições constam de um estudo sobre a realidade portuguesa que concluiu que 8,6% dos homens e 14,4% das mulheres em Portugal já foi alvo de assédio sexual no trabalho. E que muitas vezes não fazem nada (ver página 8).





Nova lei reforça direitos, mas é difícil provar



A nova lei impõe ao empregador o dever de instaurar o procedimento disciplinar contra o autor do assédio, qualifica a prática como contra-ordenação grave, e reconhece expressamente o direito da vítima a resolver o contrato por justa causa, com indemnização, se for assediada pelo empregador ou seu representante, destaca o advogado Fausto Leite. A protecção de vítimas e denunciantes é reforçada, e é presumido abusivo o despedimento feito até um ano após a denúncia.



Numa situação de assédio, o que recomendam que faça a vítima? "Que fale", responde Sandra Silveira. Com alguém da empresa, com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), com um advogado ou, dependendo da situação, com a polícia. E "que encontre prova que seja convincente."



A prova continua a ter de ser apresentada pelo trabalhador, excepto quando em causa esteja uma situação de discriminação. "Pode ser realizada por qualquer meio de prova legalmente admissível – documental, testemunhal, pericial, declarações da própria vítima ou do autor do alegado assédio". E se for a palavra dele contra a dela? "É uma das grandes dificuldades do assédio, a questão da prova", afirma Sandra Lima Silveira. "Por isso é que se pensou em inverter o ónus da prova", proposta que não foi aprovada. Admitindo que haja processos arquivados, a advogada acredita, porém, que a maioria das denúncias não será ignorada. "Hoje há mais sensibilidade para estas questões".





Clientes também são agressores A maioria dos autores de assédio sexual no trabalho sobre as mulheres são as chefias, mas o estudo "Assédio Sexual e Moral no local de trabalho em Portugal" também dá conta do aumento do peso das agressões que partem de clientes, fornecedores e utentes (de 11% em 1989 para 25%). Uma situação que segundo Fausto Leite "também, poderá responsabilizar a empresa, se houver colaboração activa ou passiva do empregador", por exemplo se ocorrer no local de trabalho. Já Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz respondem que "se o agente de uma prática de assédio não for um trabalhador da empresa, esta não pode actuar disciplinarmente sobre este". Mas a vítima tem à sua disposição "a reacção no plano criminal ou civil", já que o assédio também pode ser crime.





Metade dos homens alvo de assédio finge que não nota



Os chefes são os principais autores de assédio sexual no trabalho, mas clientes, fornecedores e utentes ganharam peso. Metade dos homens finge que não nota e as mulheres mostram mais desagrado. A maioria espera que a situação não se repita.