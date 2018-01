E se a denúncia de assédio for falsa?

As queixas "muito convincentes" de várias mulheres sobre o comportamento de um chefe levaram à abertura de um processo disciplinar por assédio sexual. Até que uma das amigas se arrependeu e confessou que tinha sido tudo inventado, porque "não gostavam dele". As trabalhadoras acabaram por sair da empresa, o processo foi arquivado mas os rumores persistiram. "Mesmo sendo mentira às vezes o que fica é o que se ouviu, não é?", comenta quem assistiu ao caso.



A legislação que entrou em vigor em Outubro reforça a protecção para os denunciantes e as testemunhas – mas até que ponto é que alguém que seja vítima de uma falsa denúncia também está protegido?



Em qualquer processo sancionatório há meios de defesa, explicam Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz, da PLMJ. Desde logo, em processo disciplinar promovido na sequência de uma denúncia, o direito a exercer o contraditório. "Caso se revele que a denúncia é falsa, e tal decorra de uma actuação dolosa apurada com base em declarações ou factos constantes do processo dos autos do processo", o empregador "pode actuar disciplinarmente" contra quem fez a falsa denúncia ou contra as testemunhas, caso as falsas declarações decorram de comportamento doloso.



Além disso, a vítima da denúncia falsa pode agir criminal ou civilmente conta o denunciante ou as testemunhas, tal como também explica Fausto Leite. "A denúncia caluniosa constitui uma grave infracção disciplinar e criminal. Se for pública, a vítima pode participar ao Ministério Público a sua prática", punida com a pena de prisão até três anos.

