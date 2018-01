Governo falha regras para responsabilizar empresas por custos da depressão

Três meses depois da entrada em vigor da nova lei de combate ao assédio moral e sexual no trabalho, a lista de doenças profissionais ainda não foi actualizada, o que pode comprometer a responsabilização das empresas em caso de depressão ou esgotamento (‘burnout’).



A nova lei prevê que seja da responsabilidade do empregador a reparação dos danos emergentes de doenças profissionais resultantes da prática de assédio, em termos que, como referem Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz, da PLMJ, carecem de regulamentação própria.

Em resposta ao Negócios, fonte oficial do Ministério do Trabalho começa por explicar que, de uma forma geral, a responsabilização das empresas não depende da regulamentação. "A referida Lei é aplicada desde a sua entrada em vigor, quando o tribunal comunique à Segurança Social a existência de prática de assédio moral e sexual no trabalho e a segurança social determine a existência de doença profissional". O decreto regulamentar, em fase de conclusão, "visa apenas definir um modelo especifico de comunicação, designadamente em formato electrónico".



O problema, segundo José Soeiro, do Bloco de Esquerda – que apresentou com o PS o texto conjunto que deu origem à nova lei – é que a depressão ou o ‘burnout’, comuns na sequência de assédio, ainda não constam da lista de doenças profissionais. "É preciso que sejam incluídas para que, havendo um nexo de causalidade entre estas doenças e a prática de assédio, se poder responsabilizar a empresa".



O Governo vai actualizar a lista? E, não estando a lista actualizada, pode uma empresa ser responsabilizada pelos custos de uma depressão ou ‘burnout"? "Não. O que acontece é que a comissão que decide a lista de doenças está, ela própria, desactualizada", responde fonte oficial do ministério do Trabalho. "O que se vai fazer é aproveitar este momento de regulamentação para ‘actualizar’ a composição" para "que a comissão possa rever a lista de doenças."



Questionada sobre se uma eventual actualização da lista tem efeitos práticos retroactivos a 1 de Outubro, a mesma fonte não respondeu em tempo útil.



"Não estando incluídas nas doenças profissionais as que podem resultar de uma situação de assédio não vejo como é que se pode responsabilizar a entidade empregadora por uma doença que não está prevista como doença profissional", caso do ‘burnout’ e a depressão, conclui Sandra Silveira, da Cuatrecasas. A CGTP ainda "não recebeu qualquer pedido de parecer sobre qualquer regulamento", afirma Arménio Carlos.





ACT não revela dados



Em Julho, o inspector-geral do Trabalho, Pedro Pimenta Braz, reconhecia à Renascença que em 2016 não houve nenhum processo de assédio sexual. Houve 18 de assédio moral.



Questionada sobre as coimas aplicadas desde a entrada em vigor da nova lei, em Outubro, a ACT não respondeu à questão, apesar de reconhecer que a prova é difícil. "A recolha de evidências ou provas no âmbito desta temática, para efeito de adopção de procedimentos, nem sempre é de fácil obtenção, designadamente ao nível dos comportamentos indesejados".



Sublinhando que a ACT tem "apostado muito" na prestação de informação e sensibilização, através dos contactos presenciais, por telefone e da informação publicada no site, a mesma fonte esclarece que foi criado na ACT um formulário específico para queixas sobre assédio.



Na Função Pública, que também é abrangida por novas regras, é a Inspecção-Geral de Finanças (IGF) que deve criar o email: ltfp.art4@igf.gov.pt, de acordo com a nota publicada no site. Questionada sobre o número de queixas recebidas desde Outubro, fonte oficial das Finanças responde que os dados "apenas podem ser divulgados" no relatório anual da IGF.





