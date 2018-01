O que implicam as novas regras sobre assédio no trabalho?

A lei que entrou em vigor em vigor há três meses reforça a protecção da vítima e do denunciante e tem como objectivo responsabilizar a empresa. Os advogados contactados pelo Negócios ajudam a explicar as alterações.

O que é assédio?

A legislação começa por definir o que é assédio de uma forma lata, que também abrange o chamado assédio moral. "Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em factor de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objectivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador". Explica depois que "constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física", que tenha os objectivos ou efeitos já referidos.



E em situações de dúvida?

No caso do assédio sexual (que nesta edição mais se desenvolveu), existem situações de fronteira, menos óbvias, que de acordo com os advogados contactados devem ser apreciados casuisticamente. Não basta que a pessoa se sinta assediada, mas o efeito que o comportamento provoca na pessoa é relevante. Um elogio atrevido pode ou não ser assédio. O contexto em que os comportamentos surgem, a posição dos intervenientes, a reiteração dos comportamentos e as relações entre as pessoas são factores a ter em conta. "Claro que no caso de se tratar de um comportamento reiterado, por exemplo, adoptado pela chefia da vítima e rejeitado reiteradamente por esta, e que tenha qualquer dos objectivos ou efeitos proibidos pela lei" não haverá dúvidas em afirmar que "estaríamos perante uma situação de assédio sexual", indicam Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz, da PLMJ Laboral. "Assim não seria, porém, se os mesmos comportamentos fossem tidos numa única situação, num contexto informal de convívio entre colegas de trabalho, desacompanhado de qualquer rejeição da pessoa visada", ilustram.



É preciso que a prática seja reiterada?

Um acto isolado pode ser assédio sexual (como uma tentativa de agressão). Mas, sobretudo em casos de maior dúvida, a jurisprudência, a doutrina e os estudos nesta área "identificam a repetição como um dos elementos mais importantes no conceito de assédio", diz Sandra Lima da Silveira, da Cuatrecasas.





O que é que as vítimas devem fazer?

"Falar", responde a advogada. Com alguém da empresa, com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), com quem possa dar apoio jurídico e, caso se justifique, com a polícia. A vítima deverá verificar se no código de conduta da empresa, que é obrigatório quando há sete ou mais trabalhadores, estão previstos mecanismos de queixa ou de reclamação. Tratando-se da prática de um crime, pode ainda participar criminalmente do autor, explicam os advogados.





Haverá processo disciplinar?

Sim. Uma das alterações ao Código do Trabalho estabelece a obrigatoriedade de instauração de um processo disciplinar sempre que o empregador – que muitas vezes delega nos recursos humanos – tenha conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho.





Que protecção há para a vítima?

A nova lei cria aquilo a que se chama "imunidade disciplinar da vítima e das testemunhas", ao estabelecer que o denunciante e as testemunhas que ele indicar "não podem ser sancionadas disciplinarmente, a menos que actuem com dolo", com base em declarações ou factos do processo até decisão transitada em julgado. Segundo Sandra Lima da Silveira, significa isto "que não se pode agir contra a vítima ou contra as testemunhas por algo que se descubra no meio deste processo". Por exemplo: que um trabalhador estava num armazém quando não tinha autorização para lá estar.





Há protecção contra despedimentos?

Sim. Durante um ano após a denúncia, existe a presunção de que é abusiva qualquer sanção, incluindo o despedimento, alegadamente aplicada para punir uma infracção, como explicam Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz. Quer isto dizer que quem denuncia não pode em qualquer caso ser despedido? Não necessariamente, responde Sandra Silveira. "Se existir um motivo disciplinar grave pode haver despedimento". Mas o empregador "tem de estar muito bem preparado" para demonstrar que a sanção é justificada e não pode ser interpretada como uma retaliação por causa da denúncia.





Quem tem de provar?

O ónus da prova continua a recair sobre o trabalhador, a não ser que o assédio moral ou sexual assente numa prática de discriminação (em função do sexo, orientação sexual, etnia, situação financeira, religião, segundo os exemplos dados pela PLMJ). "A prova do assédio sexual pode ser realizada por qualquer meio de prova legalmente admissível – documental, testemunhal, pericial, declarações da própria vítima ou do autor do alegado assédio", explicam Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz. A questão da prova "é uma das grandes dificuldades do assédio", afirma Sandra Silveira. Mas num contexto em que este assunto é mais valorizado, as denúncias não serão sempre inconsequentes, acredita.



O que pode acontecer à empresa?

A prática de assédio constitui uma contra-ordenação muito grave que, segundo explica a PLMJ, é "punível com uma coima que pode variar entre 2.040 euros e 61,2 mil euros, dependendo do volume de negócios da empresa e do grau de culpa na prática da infracção". Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz acrescentam que podem ainda ser aplicadas as sanções de publicidade da decisão condenatória, interdição do exercício de actividade no estabelecimento, ou privação do direito de participar em concursos públicos durante dois anos. A empresa pode ainda ser condenada a pagar uma indemnização à vítima. O empregador passa ainda a ser o responsável pelos danos emergentes de doenças profissionais resultantes da prática de assédio, em termos que ainda terão de ser regulamentados no âmbito de uma legislação que está atrasada.





E ao agressor?

"Se o agressor for trabalhador pode ser despedido com justa causa", explica Fausto Leite. Além disso, acrescentam Nuno Ferreira Morgado e Nuno Guedes Vaz, o agressor pode ser alvo de um processo-crime, pela prática do crime de perseguição, com pena de prisão até 2 anos, ou pelo crime de importunação sexual com pensa de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. A empresa poderá, ainda, reaver junto do agressor os montantes despendidos, quer com coimas, "quer com indemnizações à vítima ou outros prejuízos", acrescentam.