A metamorfose em curso na Zona Euro

O que está feito



1 - Coordenação de políticas

• "Six pack" (2011), que fortaleceu as regras orçamentais, por exemplo com regras de redução de dívida; e criou o Procedimento por Desequilíbrios Macroeconómicos (para coordenar desequilíbrios externos e outros como bolhas imobiliárias).

• "Fiscal Compact" (2012) reforça regras via tratado intergovernamental e cria objectivos de défice de médio prazo para o défice.

• "Two Pack" (2013), define a entrega em Bruxelas de esboços orçamentais.



2 - Gestão de crises

• Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que emprestou dinheiro a Portugal em 2011, e substituido pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), com 500 mil milhões de euros para intervir em resgates e eventualmente recapitalizar bancos.

• Introdução de cláusulas de acção colectiva (CAC) na dívida pública emitida desde a criação do MEE, com o objectivo de facilitar reestruturações de dívida pública.

• União bancária.



3 - Política Monetária

• Programa de compra de dívida de países com dificuldades de acesso aos mercados conhecido por "Securities Market Programme" (SMP), descontinuado em 2012, e substituido pelo "Outright Monetary Transactions" (OMT). Este último passou a permitir compra de dívida sem limites, mas condicional à participação num programa de ajustamento.

• Programa de compra alargada de títulos, incluindo dívida pública, para gerar inflação na Zona Euro.



4 - União bancária

• Mecanismo Único de Supervisão, a funcionar e controlado pelo BCE.

• Mecanismo Único de Resolução, que tem a competência de decidir o futuro de um banco que o BCE considere que está em risco de falhar. Compete ao MUR e ao seu "board" decidir se a instituição é liquidada ou resolvida e em que moldes.

• Fundo Único de Resolução, que deverá receber contribuições dos bancos, serve para financiar as operações de resolução.



5 - União orçamental

• A partilha de riscos orçamentais e a criação de uma capacidade orçamental comum está muito limitada na Zona Euro. Transferências entre Estados-membros estão proibidas e a soberania orçamental permanece nos Parlamentos.

• A união bancária tem implicações orçamentais, em particular se o MEE passar uma garantia ao Fundo Único de Resolução; e ainda mais se for criado um seguro comum de depósitos . Para alguns autores esta já é uma forma leve de união orçamental.







O que falta fazer



1 - Coordenação de políticas

A resposta à crise procurou conciliar regras orçamentais mais fortes, com alguma flexibilidade na sua aplicação (por exemplo com excepções e metas orçamentais em termos estruturais). O resultado acabou por ser um intrincado legal (com regras espalhadas por centenas de páginas) que muitos consideram excessivamente complexo e baseado em indicadores inobserváveis. A eficácia da coordenação de políticas macroeconómicas, nomeadamente em termos de redução de excedentes externos, também não tem funcionado.



2 - Gestão de crises

A reforma do MEE é um dos principais temas de reforma em cima da mesa dos goveros, podendo transformar-se num Fundo Monetário Europeu. O fim da obrigatoriedade de unanimidade nas decisões é uma das dimensões centrais da possível reforma do MEE. Outras dimensões relevantes são a sua inclusão na legislação europeia enquanto instituição da UE (e não um organismo intergovernamental), e possivelmente mais autonomia na gestão de resgates (podendo dispensar o FMI).



3 - Política Monetária

O BCE tornou-se provavelmente no banco central mais poderoso do mundo: é na prática um credor de último recurso dos governos através do OMT; usa instrumentos não convencionais que incluem a compra em massa de dívida pública; e é ainda o supervisor, com poder para determinar se um banco deve ser intervencionado. Tudo isto sem estar inserido num Estado, nem responder perante os parlamentos nacionais, o que reduz o controlo democrático sobre a sua acção. Esta é uma dimensão sensível, mas que não tem estado em cima da mesa.



4 - União bancária

É outra das áreas de reforma em que se esperam avanços relevantes nos próximos meses. Em primeiro lugar, o que parece mais provável é que se avance com uma garantia pública comum para o financiamento do Fundo Único de Resolução (caso as contribuições dos bancos não cheguem). Ainda falta criar um seguro comum de depósito a nível europeu que, pela partilha de riscos orçamentais que implica, é um dos dossiês mais difíceis de fazer avançar nas negociações entre governos.



5 - União orçamental

A ideia de capacidade orçamental comum ganhou força com a eleição de Emmanuel Macron, em França, que defende um orçamento, um parlamento e um ministro das Finanças da Zona Euro. A ideia de partilhar riscos orçamentais é muito mal vista na Alemanha e noutros países a Norte, pelo que avanços parecem improváveis. Um meio caminho poderão ser propostas como as da Comissão Europeia de criar um fundo de compensão de investimento em países em crise, ou um seguro comum de desemprego na união. O tema estará em debate.

