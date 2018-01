As três reformas mais imediatas para a Zona Euro

Fundo Comum de Resolução

A união bancária foi construída com três pernas e poder-se-á dizer que, neste momento, está a pouco mais de meio caminho de estar concluída. Que é como quem diz, ainda não tem a segunda perna completa. A supervisão bancária (primeira perna) já está centralizada no Mecanismo Único de Supervisão e a resolução de bancos está entregue ao Mecanismo Único de Resolução (MUR), a segunda perna. Neste processo, e para garantir que se consegue, de facto, separar o risco bancário e o risco soberano, é importante garantir financiamento ao MUR para as resoluções. A ideia é que os bancos financiem o Fundo Comum de Resolução (FCR), mas para ser credível é necessário algum tipo de garantia pública ao FCR. A ideia é que exista dinheiro comum para este fim, eventualmente fornecido pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (o fundo de resgate do euro).



55 mil milhões (€)

Com as contribuições dos bancos o FCR deve atingir até 2023 um valor equivalente a 1% de todos os depósitos cobertos pelo seguro.





Fundo Comum de Depósitos

É a terceira perna da união bancária e a mais difícil de construir. A ideia é criar uma garantia europeia para os depósitos em qualquer banco da união. O objectivo é quebrar a relação entre o risco soberano e o bancário ("o ciclo diabólico" que marcou a crise), o que implica a partilha de risco orçamental. Dadas as diferenças entre a força das várias economias e entre os legados da crise bancária (por exemplo em termos de malparado), vários governos têm reticências em avançar sem primeiro garantirem a redução de risco noutras capitais (como Lisboa ou Roma). Aqui incluem-se medidas polémicas ou difíceis como limitação da exposição dos bancos à dívida pública, a penalização nos balanços da dívida mais arriscada, a redução de malparado e rácios de capital e solvência exigentes ou a harmonização de regras de insolvência e prioridades de credores. Tudo isto tem ainda de ser negociado.



100 mil (€)

O seguro comum de depósitos deverá garantir todos os depósitos até 100 mil euros em bancos participantes na união bancária.





Fundo Monetário Europeu

A transformação do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) num Fundo Monetário Europeu (FME) tem muitos adeptos, embora ainda não seja claro o que isso possa significar e implicar. A Comissão Europeia defende que o FME preste uma garantia ao Fundo Comum de Resolução, que tenha mais autonomia na definição dos resgates (dispensando até o FMI), que se torne numa instituição da União Europeia supervisionada pelo Parlamento Europeu (e presidido por um ministro das Finanças Europeu que seria também comissário), e ainda que deixe de ser obrigatória a unanimidade nas decisões do FME. Mas há também quem defenda que o Fundo deve manter-se intergovernamental e exigir unanimidade nos votos; e ainda quem queira que faça o acompanhamento e controlo dos orçamentos da Zona Euro (em vez da Comissão). Seguem-se negociações.



500 mil milhões (€)

O MEE tem uma capacidade de financiamento de 500 mil milhões de euros, dos quais 122 estão actuamente comprometidos.

Assinatura Digital. Negócios Primeiro Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Para ler tudo faça LOGIN ou ASSINE Análise, informação independente e rigorosa.

Para saber o que se passa em Portugal e no mundo,

nas empresas, nos mercados e na economia. Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui.

Inclui acesso ao ePaper, a versão do Negócios tal como é impresso em papel. Veja aqui. Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt

Acesso ilimitado a todo o site negocios.pt Acesso ilimitado via apps iPad, iPhone, Android e Windows Saiba mais