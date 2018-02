Centeno responde a dúvidas do PSD sobre crescimento português em 2017

No primeiro "diálogo económico" de Centeno com a comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu desde que assumiu a presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), o eurodeputado social-democrata confrontou o ministro das Finanças com as previsões da Comissão Europeia, que estimam que Portugal vá crescer menos do que a média europeia este ano.

"O que é que o presidente do Eurogrupo recomenda ao Governo e ao ministro das Finanças de Portugal para inverter a situação?", inquiriu José Manuel Fernandes, que é o coordenador do Partido Popular Europeu (PPE) na Comissão de Orçamentos do PE.