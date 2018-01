Stephanie Lecocq / EPA



"Este é o primeiro dia de Mário Centeno, a quem desejo muito sucesso na sua tarefa. Tenho a certeza que será bem-sucedido, e poderá contar comigo, enquanto comissário e amigo, para ajudá-lo", afirmou o comissário para os assuntos económicos e monetários, citado pela Agência Lusa.

Mário Centeno também se pronunciou antes da reunião arrancar apontando que os ministros das Finanças da Zona Euro vão estar muito ocupados nos próximos tempos,

Os dois comissários europeus presentes na reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro desejaram sucesso a Mário Centeno como presidente do Eurogrupo"Hoje vai ser a primeira reunião do senhor Centeno. Desejo-lhe todo o sucesso. Já tivemos várias reuniões bilaterais para discutir as prioridades do novo presidente do Eurogrupo. E partilhamos um entedimento de que é preciso avançar num número de áreas incluindo no aprofundar da União Económica e Monetária", disse o comissário europeu para o euro, Valdis Dombrovskis, esta segunda-feira, 22 de Janeiro, antes do arranque da reunião do Eurogrupo em Bruxelas.