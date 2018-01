Mário Centeno ao comando da reforma do euro

Mário Centeno ocupa amanhã o lugar de Jeroen Dijsselbloem na liderança do Eurogrupo, o poderoso grupo de ministros das Finanas do Euro. Nas últimas semanas, o ministro português reforçou o gabinete de comunicação e coordenação, multiplicou contactos para a definição da sua agenda de acção para os próximos meses, nomeadamente com a Comissão Europeia e o Presidente do Conselho, e assim continuará a ser nos próximos dias. A sua estreia na cadeira de Presidente da reunião dos ministros da Zona Euro está agendada para o próximo dia 22 de Janeiro.



O caderno de encargos do português não é pequeno, nem fácil. Nos últimos meses, à boleia das eleições de novos governos em Paris e Berlim (na Alemanha as negociações ainda continuam), e da pressão da Comissão Europeia de Juncker para um novo ímpeto de reforma da união monetária, ganhou fôlego o plano de avançar nos próximos seis meses com um mapa de reforma da Zona Euro.



Os dossiês onde os consensos parecem mais prováveis, e que de resto, e também por isso, têm sido apadrinhados por Donald Tusk, o presidente polaco da Comissão Europeia, são a conclusão da união bancária (com a criação de uma garantia comum para o Fundo Único de Resolução e compromissos sobre novos avanços no planeado seguro comum de depósitos) e a transformação do Mecanismo Europeu de Estabilidade num Fundo Monetário Europeu – com mais poderes, menor dependência do FMI, e um sistema de decisão mais ágil, ainda que possivelmente com mais controlo do Parlamento Europeu.



Mas a agenda de reforma pode ser muto mais ampla, incluindo a criação de uma capacidade orçamental comum (como um fundo de compensação de investimento em países em crise ou um seguro comum de desemprego) e de mecanismos de reforço da convergência entre Estados-membros. Isso mesmo foi proposta em Dezemebro pela Comissão e defendido por Portugal.



Centeno veria com bons olhos a evolução neste sentido mas, como não se tem cansado de repetir, o seu papel é essencialmente o de gerador de consensos que, em muitas destas áreas são improváveis. Talvez por isso ele próprio tem evidenciado como prioridades a união bancária e o FME. O desafio começa amanhã.

