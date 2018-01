O comissário europeu elogiou o desempenho do ministro português na sua primeira reunião como líder do Eurogrupo.

A primeira prestação de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo foi elogiada pelo comissário europeu Pierre Moscovici."O Mário é o Ronaldo da economia portuguesa. E marcou um bom golo no seu primeiro jogo, marcou colectivamente", disse o comissário para os assuntos económicos e monetários esta segunda-feira, 22 de Janeiro, em conferência de imprensa após a reunião.O responsável francês fez questão de sublinhar que o ministro das Finanças português tem o seu apoio e o da Comissão Europeia.Durante a reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, os ministros das Finanças da Zona Euro deram luz verde a um novo desembolso para a Grécia em Fevereiro depois de term chegado a acordo sobre a terceira revisão do programa de assistência para o país.Antes do início da reunião, Pierre Moscovici já tinha desejado sucesso ao ministro português no seu novo cargo europeu."Este é o primeiro dia de Mário Centeno, a quem desejo muito sucesso na sua tarefa. Tenho a certeza que será bem-sucedido, e poderá contar comigo, enquanto comissário e amigo, para ajudá-lo", afirmou o comissário para os assuntos económicos e monetários, citado pela Agência Lusa.