Reticências na UE após proposta de May para acordo de segurança

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que tal como May participou na Conferência de Segurança de Munique, não comentou o discurso da primeira-ministra do Reino Unido, mas considerou que "não se deve misturar" questões comerciais nas negociações sobre o Brexit, a saída britânica da UE, com conversações sobre um possível novo tratado bilateral de segurança.



May, ao discursar, este sábado, em Munique, propôs "um novo tratado para uma nova relação de segurança" e afirmou que o governo britânico está incondicionalmente comprometido com a ideia de "manter a cooperação em matéria de defesa" com os restantes parceiros da UE.



Para a dirigente britânica, é preciso "vontade política" para avançar para um novo acordo em matéria de segurança, justificando que uma ruptura da actual cooperação teria "consequências reais nocivas".



"Este não é um momento em que possamos permitir que a nossa cooperação seja inibida, a segurança dos nossos cidadãos seja colocada em risco pela competição entre parceiros, rigidez institucional e ideologias profundamente enraizadas", defendeu May.