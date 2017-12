Alemanha: Turquia e Ucrânia podem beneficiar de um Brexit “inteligente”

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Sigmar Gabriel, defende que se houver um acordo “inteligente” no Brexit, esse modelo poderá ser adaptado à Turquia e à Ucrânia nas relações com a União Europeia.

"Se conseguirmos alcançar um acordo inteligente com a Grã-Bretanha que defina as suas relações com a Europa depois do Brexit, então pode servir como modelo para outros países", afirmou Sigmar Gabriel (na foto) em declarações ao grupo alemão Funke, citado pela BBC. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão referia-se, segundo a BBC, à Turquia e à Ucrânia.

O responsável diz não antever novas adesões à União Europeia no curto-prazo, sendo que acordos de cooperação surgem como alternativas de aproximação das relações entre os países que compõem a região e outras nações.

O modelo para o Brexit ainda está a ser negociado. Depois do referendo de Junho de 2016 ter dado a vitória ao "sim" para a saída do Reino Unido da União Europeia, só há cerca de duas semanas os Estados-membro chegaram a acordo sobre a factura a pagar por Londres, que deverá rondar os 40 a 45 mil milhões de euros.



Este acordo permite que se passe à segunda fase das negociações, que se prende precisamente com os contornos da relação entre o bloco de 27 países e o Reino Unido.