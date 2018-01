Farage defende “um segundo referendo” sobre o Brexit

Reuters

Nigel Farage, o eurocéptico que liderou o Ukip e que foi um dos principais rostos do Brexit no Reino Unido, afirmou na televisão britânica que se deveria avaliar a possibilidade de se convocar um segundo referendo sobre a permanência do país na União Europeia.

"Talvez esteja a chegar ao ponto de pensar que devêssemos ter um segundo referendo sobre a permanência na UE", afirmou durante uma intervenção no Chanel5.

EXCLUSIVE - Nigel Farage says "just maybe I’m reaching the point of thinking that we should have a second referendum on EU membership".@Nigel_Farage | @Matthew_Wright | #wrightstuff pic.twitter.com/T0fROToskr — The Wright Stuff (@5WrightStuff) 11 de janeiro de 2018

Mais tarde, através da sua conta de Twitter, voltou ao assunto: "Talvez, só talvez, devêssemos ter um segundo referendo sobre a permanência na UE. Mataria o assunto por uma geração de uma vez por todas".

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 11 de janeiro de 2018



O responsável acredita que "a percentagem que votaria pela saída seria muito maior", o que, na visão de Farage, reforçaria a decisão.

O referendo sobre o Brexit realizou-se em Junho de 2016, tendo o "sim" vencido por 51,9% dos votos. Desde então têm sido realizadas várias sondagens, e os resultados não são conclusivos. Mas Farage não é o primeiro a falar sobre uma segunda sondagem. Nem ficou sozinho nessa análise, com responsáveis de Partido Trabalhista a defenderem a realização de um segundo referendo, como o caso de Andrew Adonis."Nigel Farage quer um referendo sobre o acordo da sra May. Concordo. Venha ele!", afirmou também através da sua conta do Twitter.